Дмитрий Азаров передал ключи от новых троллейбусов водителям ТТУ Самары

Во вторник, 6 июля, в автопарк самарского трамвайно-троллейбусного управления поступили 22 новых троллейбуса "Адмирал". Ключи от современных машин с USB, розетками и кондиционерами водителям передали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Госдумы РФ от Самарской области, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский и глава Самары Елена Лапушкина.

Техника была закуплена в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" при содействии главы региона и депутата федерального парламента.

"Без качественных общественных перевозок городу-миллионнику справиться с пассажиропотоком невозможно. И я очень рад, что сегодня мы вместе с вами имеем возможность выпустить на линию 22 новых троллейбуса", — отметил губернатор.

Новые машины обеспечивают максимальный комфорт и безопасность пассажиров и водителей. Система видеонаблюдения позволяет контролировать посадку и высадку людей. В наличии и система мониторинга дорожной ситуации. Максимальная конструктивная скорость — 70 км/ч.

Салон каждого "Адмирала" светлый, просторный и эргономичный. Есть новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов. Современный климат-контроль позволит жителям и гостям областной столицы не перегреться летом и не замерзнуть зимой. В троллейбусе три широких дверных проема, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава.

"В салоне светло и чисто, для пассажиров есть зарядки телефонов, есть устройства для удержания кресла инвалида, много кнопок оповещения маломобильных граждан, двери открываются только при полной остановке. Климат-контроль в жару очень пригодился. Удобно сделан задний ряд сидений: три дополнительных поставили, а в старых машинах такого нет. 4 отопителя в салоне, а раньше было по 3", — отметил водитель с большим стажем Сергей Кирюшкин.

"В регионе строятся мосты и дороги, благоустраиваются улицы. Поэтому транспорт должен быть тоже новый, в том числе и новые троллейбусы, — отметил депутат Госдумы Леонид Симановский. — Мы будем делать все, чтобы Самара получала современный транспорт".

Дмитрий Азаров поблагодарил парламентария за содействие в реализации масштабных проектов на территории региона. "По ключевым вопросам Леонид Яковлевич Симановский сопровождает нашу область и оказывает всяческую поддержку, в том числе и по приобретению нового общественного транспорта, — отметил губернатор. — Это действительно только начало. Мы заявили дополнительную потребность и, я уверен, мы получим дополнительную поддержку из федерального бюджета на обновление общественного транспорта".

Новые троллейбусы, переданные в ТТУ сегодня, уже отправились по одному из самых востребованных маршрутов № 4, который соединяет рабочий "Металлург" и железнодорожный вокзал.

"Для города выход на линию новых троллейбусов — замечательное событие, которого ждали все жители Самары. Они комфортабельные, безопасные, красивые, яркие и совершенно точно будут заметны в городе. Я хочу всем нам пожелать, чтобы обновление общественного транспорта продолжалось и дальше, чтобы он работал ритмично и всегда приезжал туда, где его ждут", — отметила глава областной столицы Елена Лапушкина.