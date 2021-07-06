Законопроект "Единой России" "об удаленке" направлен на защиту прав работников

Законопроект "Единой России" "об удаленке" направлен в первую очередь на защиту прав работников, отмечают самарские предприниматели. В создании проекта поправок участвовали сами работодатели — в итоговом тексте документа учтены пожелания обеих сторон, напомнил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Поправки определяют понятия дистанционной работы в целом, а также временной удаленной занятости, которая не может длиться более полугода, и комбинированной, предполагающей совмещение работы из дома и из офиса. Вид дистанционной занятости закрепляется в трудовом договоре или допсоглашении к нему. В Трудовом кодексе также появилась норма, согласно которой удаленная работа не может быть основанием для снижения заработной платы.

"Изменения в Трудовом кодексе должны защитить права "дистанционных" и временно "удаленных" работников. Поправки закрепляют право работника на удаленке быть оффлайн — и все задачи, которые он по поручению руководства выполняет после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные. Дистанционный работник и работодатель могут обмениваться документами в любой удобной для них форме —и электронная подпись для этого не понадобится", — подчеркнул Котельников.

Напомним, в январе вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые защитили права удаленных работников — их разработала и обеспечила принятие в Госдуме фракция "Единой России". Поводом послужил массовый перевод сотрудников офисов и предприятий в режим удаленной работы в связи с пандемией коронавируса.