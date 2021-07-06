16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Законопроект "Единой России" "об удаленке" направлен на защиту прав работников В Самарской области родители-одиночки и беременные получат дополнительные субсидии Самарских ЛДПРовцев поведет в губдуму Владимир Жириновский В "Единой России" обсудили проект стелы "Город трудовой доблести" Самарский список ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил Александр Котляр

Партии Власть и политика

Законопроект "Единой России" "об удаленке" направлен на защиту прав работников

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Законопроект "Единой России" "об удаленке" направлен в первую очередь на защиту прав работников, отмечают самарские предприниматели. В создании проекта поправок участвовали сами работодатели — в итоговом тексте документа учтены пожелания обеих сторон, напомнил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Поправки определяют понятия дистанционной работы в целом, а также временной удаленной занятости, которая не может длиться более полугода, и комбинированной, предполагающей совмещение работы из дома и из офиса. Вид дистанционной занятости закрепляется в трудовом договоре или допсоглашении к нему. В Трудовом кодексе также появилась норма, согласно которой удаленная работа не может быть основанием для снижения заработной платы.

"Изменения в Трудовом кодексе должны защитить права "дистанционных" и временно "удаленных" работников. Поправки закрепляют право работника на удаленке быть оффлайн —  и все задачи, которые он по поручению руководства выполняет после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные. Дистанционный работник и работодатель могут обмениваться документами в любой удобной для них форме —и электронная подпись для этого не понадобится", — подчеркнул Котельников.

Напомним, в январе вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые защитили права удаленных работников — их разработала и обеспечила принятие в Госдуме фракция "Единой России". Поводом послужил массовый перевод сотрудников офисов и предприятий в режим удаленной работы в связи с пандемией коронавируса.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1