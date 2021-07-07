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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел совещание по строительству дороги в обход Тольятти

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации строительства дороги в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу - части международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

Объект, имеющий стратегическое значение для развития региона и страны в целом, реализуется на принципах государственно-частного партнерства и является крупнейшим проектом ГЧП в стране. Его планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году.

Напомним, строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу было инициировано главой региона в 2018 году. Губернатор лично представил проект президенту России Владимиру Путину и получил поддержку в его реализации, несмотря на то, что для этого потребовалось внести корректировки в стратегию транспортного развития страны. Готовность объекта составляет сейчас 25%, к концу года процент готовности должен приблизиться к 40%.

В совещании приняли участие представители подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, а также представители профильных региональных ведомств и сетевых компаний. В ходе заседания был оценен выполненный объем работ, а также обсуждены проблемные вопросы, требующие незамедлительного решения.

По данным подрядчиков, сейчас над строительством дороги и моста трудится более 1600 человек и 400 единиц техники. Проведены подготовительные работы, предприняты противооползневые меры. В активной стадии — подготовка дорожного полотна. Как отметил директор по производству ДСК "Автобан" Александр Эфа, на 24 километрах будущей дороги уложены нижние слои основания, на 20 километрах — средний слой. Кроме того, уложено около 6 тыс. т асфальтобетонного покрытия.

Активно идет и строительство самого моста. Руководитель КУП "Тольятти" АО "Дороги и Мосты" Дмитрий Кондаков подчеркнул, что успешно завершена надвижка первого пролета Волжского моста длиной 111,5 м. "Сейчас активно работаем на фарватере, 14 опор у нас взято в работу, — рассказал он. — Также готовимся к надвижке по правой стороне. Она состоится в августе текущего года".

В ходе совещания обсудили проблемные моменты, касающиеся переустройства инженерных коммуникаций. Перед подрядчиком стоит задача вынести их за пределы строительства объекта.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что необходимо провести вынос коммуникаций в кратчайшие сроки, для этого требуется согласованная и оперативная работа сетевых компаний с подрядными организациями.
"Необходимо активное взаимодействие. Все вы понимаете значимость этого масштабного проекта, а значит, важна оперативность и точность в принятии решений", — обратился губернатор к участникам совещания.

Также на совещании обсудили проблему удорожания стоимости проекта из-за повышения цен на стройматериалы. В частности, на металлоконструкции они выросли почти в два раза. Сейчас в наличии еще есть их запас, приобретенный в прошлом году, но его будет недостаточно на строительство всего объекта.

"Нам крайне важно собрать всю информацию по удорожаниям материалов. Мы находимся в жестких условиях, уже определены проектные решения и их стоимость. В то же время, и в Правительстве страны прекрасно понимают, что удорожание имеется по целому ряду позиций, — отметил глава региона. — Поэтому я прошу по всем этим вопросам необходимо выявить отклонения, разобраться "до молекул".

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