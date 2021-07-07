Дмитрий Азаров рассказал в прямом эфире о ситуации с коронавирусом в Самарской области

Прививку от коронавируса на сегодняшний день сделали уже почти 595 тыс. жителей региона, заявил в среду, 7 июля, губернатор Дмитрий Азаров во время прямого эфира на канале Россия 24.

Глава региона назвал ситуацию с коронавирусом в Самарской области непростой. Но, как отметил глава региона, областное правительство заблаговременно приняло меры по подготовке к началу третьей волны пандемии.

Дмитрий Азаров призвал всех граждан защитить себя от опасного вируса и сделать прививку - сегодня медики могут принимать на вакцинацию по 16 тыс. человек ежедневно.

Глава региона рассказал, что в ближайшее время в двух мегаполисах губернии — Самаре и Тольятти завершится строительство новых ковидных госпиталей. Они возводятся на территории больницы имени Середавина и в медгородке Автограда. Ведется строительство и реконструкция и других медицинских учреждений.