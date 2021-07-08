Темпы переселения граждан из аварийного жилья в Самарской области увеличат в разы

Вопросы переселения граждан из аварийного жилья, капремонта многоквартирных домов, замены лифтов и реконструкции очистных сооружений обсудили в четверг, 8 июля, на совещании, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Участие в нем приняли председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, генеральный директор организации Константин Цицин, руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований региона.

Открывая совещание, руководитель области отметил, что обозначенные вопросы являются социально значимыми, регулярно поступают от жителей региона и находятся под личным контролем.

"Я нахожусь в прямом контакте со старшими по многоквартирным домам, представителями общественного территориального самоуправления. Мы вместе определяем приоритетные направления расходования бюджетных средств и формирование программ. На это нацеливаю всех своих коллег и глав муниципальных образований", — отметил Дмитрий Азаров. Он добавил, что совместными усилиями уже удалось добиться значительных результатов и определить новые задачи, которые предстоит решить в короткие сроки, в том числе, в рамках реализации национальных проектов.

Губернатор поблагодарил Сергея Степашина и Константина Цицина за внимание и помощь региону. "Фонд не является контролирующим органом и по-партнерски выстраивает отношения со всеми регионами, в том числе, и Самарской областью. Мы находимся в постоянном контакте и по переселению граждан из аварийного жилья, и по замене лифтового хозяйства, по ремонту объектов инженерной инфраструктуры, очистным сооружениям. Постоянно получаем от Фонда информацию о новых возможностях, которые касаются нашего региона, дополнительную финансовую поддержку на решение проблем, зачастую застарелых. Это огромная помощь", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Замена лифтов и лифтового оборудования — одна из главных тем, которая волнует большинство жителей региона. В областную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включены 14229 лифтов, из которых нуждаются в замене 7572. На это требуется порядка 15 млрд рублей. Еще несколько лет назад в регионе меняли всего несколько десятков лифтов ежегодно. Сейчас темпы выросли на порядок, но до полного решения проблемы еще далеко. В этом году планируется заменить 210 лифтов. По мнению участников совещания, необходимо наращивать темпы работ, чтобы к 2025 году полностью произвести замены.

"Когда мы взялись за эту программу, были буквально единицы домов, где менялись лифты, сейчас мы вышли на сотни. Нам нужно выйти на тысячи замененных лифтов в год, а значит, в 10 раз эти темпы увеличить. Уверен, благодаря существующим механизмам поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства мы это сделаем", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

С 2021 года замену лифтов можно проводить за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сергей Степашин выразил готовность оказать поддержку региону в этом направлении.

"Уверен, нашими совместными усилиями мы задачи выполним, тем более, что это делается для людей. Самара к 2025 году должна быть с лучшими лифтами в России", — добавил Сергей Степашин.

При этом в Самарской области при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства проводится работа по энергоэффективному капитальному ремонту МКД. В 2019 году он был проведен в 4 многоквартирных домах Самары, где установили автоматику погодного регулирования. Результат оценили сами жители, которые получили квитанции с более низкими суммами. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов привел в пример дом № 17 по пр. Карла Маркса. Если в марте 2018 люди за тепло платили за "однушку" 1754 рубля, то в 2019 году на 475 руб. меньше.

Генеральный директор Фонда Константин Цицин отметил, что сегодня на счетах домов, в том числе новых, где капитальный ремонт можно делать только через несколько лет, уже скопились значительные средства. Их можно было бы направить, по его мнению, как раз на повышение энергоэффективности. С этим согласился и Губернатор, поручив Александру Мордвинову провести работу с жителями таких МКД. "Надо людям разъяснить. Возможно, они даже не знают, что у них уже скопились значительные средства, которые можно направить на ремонты, в том числе замену оборудования. Нужно системную работу организовать", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению генерального директора Фонда, Самарская область показывает достойный результат в реализации программ капремонта. "В регионе очень хорошая собираемость взносов — почти 95%. Но надо чуть-чуть подтягивать суммы взносов, потому что сейчас до уровня, экономически обоснованного, еще далековато", — отметил Константин Цицин. Дмитрий Азаров пояснил, что в этом направлении вместе с жителями региона ведется системная работа.

Говоря о реализации в регионе проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, Александр Мордвинов отметил, что в этом году в Жигулевске будут модернизированы три котельных — № 10, № 20 и № 25. Они свое уже отслужили и исчерпали производственный и технический ресурс, перестав отвечать современным нормам энергоэффективности.

Кроме того, идут работы в рамках национального проекта "Экология". Благодаря федеральной программе "Оздоровление Волги" до 2024 года запланировано 30 мероприятий во всех городах области и еще 5 районах. Реализация пяти — уже завершена.

В прошлом году очистные сооружения в Жигулевске, селе Богатырь, Сызрани и Октябрьске были модернизированы и уже сегодня обеспечивают нормативную очистку сточных вод. "Буквально вчера состоялся ввод в эксплуатацию станции ультрафиолетового обеззараживания на ГОКС в Самаре, впереди второй этап реконструкции. Который завершится в 2023 году", — сообщил важную для областного центра новость министр жилищно-коммунального хозяйства региона.

В 2021 году началась реконструкция и возведение 8 объектов. В 2022 — планируется завершить работы по модернизации 6 очистных сооружений в Новокуйбышевске, Отрадном, Нефтегорске, селе Солнечная поляна, поселках Лебедь и Усть-Кинельский, а также построить новые — в Похвистнево и поселке Новокашпирский.

Что касается реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, она реализуется успешно — в несколько этапов. Первый — был полностью выполнен в прошлом году. Расселено более 2 тыс. человек из 813 помещений общей площадью более 33 тыс. кв. м. "Хочу сказать спасибо губернатору, его команде, за то, что программа была выполнена", — обратился председатель наблюдательного совета Фонда.

В рамках очередного этапа уже расселено 1792 человека, а всего до конца года новое современное жилье получат 2197 жителей региона. Таким образом аварийных фонд сократится еще почти на 36,5 тыс. кв. м.

"Самарская область приступила к реализации 3 этапа программы, в рамках которого расселению подлежит 4617 человек из 1852 помещений общей площадью более 70 тысяч квадратных метров, — обратил внимание участников совещания руководитель областного минстроя Владимир Спиридонов. — В текущем году из 3 этапа планируется расселить 1590 человек, из них 159 — уже получили новые квартиры". При этом торги и заключение контрактов между муниципалитетами и застройщиками продолжается.

В рамках четвертого этапа планируется расселить 3759 жителей региона, а в рамках заключительного пятого — 11543.

Благодаря поддержке Фонда планы могут быть выполнены досрочно. "Программа в Самарской области выполняется. Дмитрий Игоревич — человек опытный: он и мэром поработал, и возглавлял ключевой комитет в Совете Федерации. И мы договорись о возможности пораньше закончить реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья. Президент поставил задачу — завершить к 2023 году. И это оправдано, потому что люди не могут жить в аварийном жилье, это опасно, — отметил Сергей Степашин. — У Фонда большие наработки вместе с регионами, мы работаем вместе и несем консолидированную ответственность. Принято политическое решение Главой государства выполнить программы досрочно, и средства, предусмотренные на 2023 год, направить уже сегодня. Фонд готов выделить сейчас еще 5 млрд рублей".

"Партнерское сотрудничество с Фондом позволяет нам сегодня говорить о сокращении сроков исполнения программы по переселению граждан из аварийного жилья. Огромное спасибо за эти средства — 5 млрд руб. — для региона. Это даст возможность тысячам семей, которые сегодня живут в аварийном жилье, получить пораньше свои собственные новые квартиры", — резюмировал Дмитрий Азаров.