В Сызрани появился "Дом образцового содержания"

В пятницу, 8 июля, в Сызрани губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин передали фасадную табличку и знак качества "Дом образцового содержания" жителям дома № 24 по улице Хлебцевича.

Двенадцатиэтажный кирпичный дом возведен в 2008 году силами АО "Тяжмаш", крупнейшего предприятия Сызрани. Его гендиректор Андрей Трифонов подчеркнул, что завод и дальше будет помогать жильцам поддерживать благоустройство на должном уровне.

С момента заселения жители особое внимание уделяли содержанию дома и развитию дворовой территории. Здесь разбит сквер, установлены детские игровые площадки, лавочки, высажены деревья. В центре двора — самоходная установка. Все это появилось благодаря активности жильцов ТСЖ "Хлебцевича, 24". Знак они заслужили, отметил Дмитрий Азаров.

"Уверен, это важное событие не только для жителей этого дома, но и для Сызрани и региона в целом, — подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил: — Но знак накладывает на вас и дополнительную ответственность".

Сергей Степашин отметил, что в России меньше сотни МКД заслужили звание "Дом образцового содержания". Отдельное внимание он уделил цели, которая стоит перед государством. Она уникальна:

"Президент страны поставил задачу: к 2030 году в России не должно быть ни одного аварийного дома. Это грандиозная задача, ни в одной стране мира такие задачи не решаются. Я думаю, и Самарская область — мы сегодня на совещании и на встречах говорили об этом — тоже эту задачу решит".

Передавая знак жильцам, Сергей Степашин отметил: "Когда дом построен, важно, чтобы он сохранял и свою внутреннюю чистоту, и был гостеприимным, чтобы в него хотелось вернуться. Более того, теперь это ваша частная собственность, это ваше добро и его, конечно, нужно беречь".

Председатель правления ТСЖ Сергей Гринько поблагодарил соседей, благодаря которым дом стал номером № 1 в Сызрани. "Я думаю, это даст толчок для дальнейшего развития дома, двора и ближайшей территории", — отметил он.