На месте пожара в Тольятти превышен уровень ПДК по углекислому газу

В Тольятти зафиксировано превышение ПДК по углекислому газу 1,1%, сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Олег Бойко. Введен режим ЧС.
Напомним, в Центральном районе города с 10 июля тушат лесной пожар. По данным на вечер вчерашнего дня огонь охватил площадь 35 гектаров. Задействован вертолет МИ-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России, который 11 июля продолжил работу с 7 часов утра.
"В течение ночи производилось окарауливание места пожара. С рассветом силы и средства ГУ МЧС пприступили к тушению. Всего на месте пожара находится 310 человек личного состава, 84 единицы техники", - прокомментировал Олег Бойко.
В 4 часа утра к месту ЧП прибыл пожарный корабль. Развернуто две магистральных линии с реки Волги. Для подачи воды к месту пожара привлечено 15 бойлеров: два способны доставить сразу 30 тонн воды, остальные - от 5 до 10 тонн. Таким образом сразу на место ЧП доставляется 200 тонн воды.
Для мониторинга обстановки привлечено две группы беспилотных авиационных систем.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся