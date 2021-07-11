На месте пожара в Тольятти превышен уровень ПДК по углекислому газу

В Тольятти зафиксировано превышение ПДК по углекислому газу 1,1%, сообщил начальник регионального ГУ МЧС России Олег Бойко. Введен режим ЧС.

Напомним, в Центральном районе города с 10 июля тушат лесной пожар. По данным на вечер вчерашнего дня огонь охватил площадь 35 гектаров. Задействован вертолет МИ-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России, который 11 июля продолжил работу с 7 часов утра.

"В течение ночи производилось окарауливание места пожара. С рассветом силы и средства ГУ МЧС пприступили к тушению. Всего на месте пожара находится 310 человек личного состава, 84 единицы техники", - прокомментировал Олег Бойко.

В 4 часа утра к месту ЧП прибыл пожарный корабль. Развернуто две магистральных линии с реки Волги. Для подачи воды к месту пожара привлечено 15 бойлеров: два способны доставить сразу 30 тонн воды, остальные - от 5 до 10 тонн. Таким образом сразу на место ЧП доставляется 200 тонн воды.

Для мониторинга обстановки привлечено две группы беспилотных авиационных систем.