МЧС России направило в Тольятти самолет-амфибию

По просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова МЧС России выделило самолет-амфибию Бе-200, который должен в 15:00 прибыть из Магнитогорска, рассказал глава Тольятти Николай Ренц.

К месту тушения лесного пожара в Тольятти продолжает прибывать дополнительная техника из Самары и с городских предприятий. Ее задача — организовать лесозащитные полосы для предотвращения распространения огня.

Как сообщил мэр, ситуация осложняется усиливающимся ветром, меняющим направление. По этой причине на месте пожара, площадь которого превысила 150 га, по-прежнему есть очаги активного и интенсивного горения.