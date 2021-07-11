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Пожары Происшествия

МЧС России направило в Тольятти самолет-амфибию

ТОЛЬЯТТИ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова МЧС России выделило самолет-амфибию Бе-200, который должен в 15:00 прибыть из Магнитогорска, рассказал глава Тольятти Николай Ренц.

Фото: скриншот с видео

К месту тушения лесного пожара в Тольятти продолжает прибывать дополнительная техника из Самары и с городских предприятий. Ее задача — организовать лесозащитные полосы для предотвращения распространения огня.

Как сообщил мэр, ситуация осложняется усиливающимся ветром, меняющим направление. По этой причине на месте пожара, площадь которого превысила 150 га, по-прежнему есть очаги активного и интенсивного горения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vadim Sichev 14 мая 2021 21:16 После замыкания электросчетчика из самарского пансионата в больницы доставили 16 пенсионеров

Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.

Алёна Искра 21 апреля 2021 07:04 В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

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