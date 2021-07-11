МЧС России направило в Тольятти самолет-амфибию

По просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова МЧС России выделило самолет-амфибию Бе-200, который должен в 15:00 прибыть из Магнитогорска, рассказал глава Тольятти Николай Ренц.
К месту тушения лесного пожара в Тольятти продолжает прибывать дополнительная техника из Самары и с городских предприятий. Ее задача — организовать лесозащитные полосы для предотвращения распространения огня.
Как сообщил мэр, ситуация осложняется усиливающимся ветром, меняющим направление. По этой причине на месте пожара, площадь которого превысила 150 га, по-прежнему есть очаги активного и интенсивного горения.
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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся