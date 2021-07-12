В Самарской области сельчанин погиб во время пожара

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В воскресенье, 11 июля, 56-летний мужчина погиб во время пожара в с. Тростянь Пестравского района Самарской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области