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Губернатор Власть и политика

Автозаводской и Центральный районы Тольятти планируют соединить велодорожками

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 июля, в студии телеканала Тольятти 24 состоялся прямой эфир с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона, отвечая на вопрос тольяттинца, пообещал заняться совместно с властями вопросом устройства велодорожек в городе.

Вопросы тольяттинцев поступали как во время прямого эфира, так и были заданы заранее в группах телеканала Тольятти 24 в соцсетях и на сайте tvtogliatti24.ru.

"Дмитрий Игоревич, в Тольятти очень не хватает велодорожек. А ведь они предусмотрены генпланом… Надеемся, безопасные и качественные дороги придут не только к автомобилистам. В частности, есть очень маленький участок — 1 километр всего — от "Парк Хауса" до улицы 40 лет Победы. Может быть, его получится сделать? И спасибо, что заложили велодорожки в проекте новой набережной Автозаводского района, это очень приятно", - обратился к главе региона житель Автограда.

"Тольятти — зеленый город, имеет свои территориальные особенности, наличие почти 8 тыс. га леса в городской черте — это огромное преимущество. Конечно, приятно не на автомобиле проехать, а пешочком пройтись или на велосипеде прокатиться. Я записал про этот отрезок в 1 километр, обещаю, что прямо сегодня же с главой Тольятти Николаем Альфредовичем Ренцем мы это обсудим. Уверен, что здесь с задачей справимся. У нас есть давняя мечта — соединить Автозаводский и Центральный районы велодорожками. Будем заниматься этим вопросом", - ответил Дмитрий Азаров.

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