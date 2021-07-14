IT-проповедники и IT-аудиторы: профессии будущего получают в ПГУТИ

В 2021 году ЕГЭ по информатике сдали свыше 94 тысяч выпускников российских школ — на 12% больше, чем в 2020-м. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев дал прогноз: в ближайшие годы информатика может войти в тройку самых популярных экзаменов по выбору.

Перспективное образование

Впрочем, по мнению экспертов, рост популярности IT-направления до сих пор не в силах перекрыть существующий на рынке дефицит компетентных IT-специалистов. При этом самые высокие шансы на успешное трудоустройство — у студентов, которые получили фундаментальное образование, включающее как базовые знания, так и конкретные прикладные навыки.

Таким образованием могут похвастаться выпускники Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. ПГУТИ уверенно держит лидерские позиции среди учреждений высшей школы, готовящих IT-специалистов.

Профиль: Информатика и вычислительная техника

Сегодня университет ведет подготовку по 10 образовательным программам высшего профессионального образования. Один из наиболее перспективных и востребованных профилей — "Информатика и вычислительная техника".

В процессе обучения по этому профилю студенты освоят современные языки программирования: Python, C#, Java; весь цикл разработки программного обеспечения: от сбора и обработки требований до тестирования и управления проектами; решение задач прикладного программирования; разработку серверной части мобильных приложений или web-приложений (back-end); разработку клиентской части мобильных приложений или web-приложений (front-end).

В копилке навыков, приобретенных за время учебы, окажутся программирование, проектирование пользовательских интерфейсов, архитектуры программного обеспечения, а также баз данных и СУБД, администрирование информационных систем, разработка серверной части мобильных и web-приложений, разработка клиентской части web-приложений, разработка программного обеспечения для мобильных платформ, тестирование программного обеспечения, управление программными проектами, программное конфигурирование пакетных сетей и многое другое.

Профессиональная реализация

Студенты, успешно завершившие курс, смогут претендовать на широкий спектр профессий. В их числе — не только "классические" специальности (программист, web-разработчик, разработчик мобильных приложений, системный администратор, специалист в области проектирования и эксплуатации компьютерных сетей, разработчик и администратор баз данных, специалист по тестированию ПО, специалист по технической поддержке, руководитель проектов в области информационных технологий), но и профессии будущего, включенные "Атлас профессий будущего". Разработка альманаха принадлежит Московской школе управления "Сколково" совместно с Агентством стратегических инициатив.

"Атлас профессий будущего" — своеобразный навигатор, позволяющий сделать ставку на специальности, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия во всем мире. Профессии, опубликованные в "Атласе", высокотехнологичны и мультидисциплинарны, основываются на пересечении нескольких сфер. Отдельный блок посвящен IT-сектору, в котором представлен ряд профессий IT-специалистов.

Выпускники ПГУТИ, получившие образование по профилю "Информатика и вычислительная техника", могут реализовать себя в таких профессиях будущего, как IT-аудитор и IT-проповедник.

IT-аудитор

Это профессионал со специализацией в сфере разработки ПО, который занимается аудитом сложных IT -систем, обработкой данных, аудитом на предмет безопасности ПО этих систем, в том числе процесса его разработки и квалификации разработчиков.

Специальность сопряжена с такими трендами, как рост конкуренции и рост сложности систем управления, а для ее освоения потребуются надпрофессиональные навыки и умения. Это системное мышление — умение определять сложные системы и работать с ними, — в том числе системная инженерия. Это программирование ИТ‑решений, управление сложными автоматизированными комплексами, работа с искусственным интеллектом. Одним из значимых навыков для освоения этой специализации является клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя, с коллективами, группами и отдельными людьми. И, наконец, нужно научиться работать в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач, когда важно умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, распределять ресурсы и управлять своим временем.

IT-проповедник

Специалист по коммуникации с конечными пользователями ИТ-продуктов и продвижению новых решений в группы, консервативно настроенные по отношению к передовым технологиям. Он учит людей использовать новые программы и сервисы для сокращения цифрового разрыва среди населения. Сейчас мероприятия, направленные на обучение людей цифровой грамотности, уже проходят, как правило, на добровольных началах, но в ближайшем будущем это станет настоящей профессией.

Профессия сопряжена с трендом на рост конкуренции и потребует умения управлять проектами и процессами; мультиязычности и мультикультурности, а это значит свободного владения английским и знание второго языка, понимания национального и культурного контекста стран-партнеров, понимания специфики работы в отрасли других страна. Специалист должен владеть программированием ИТ‑решений, управлением сложными автоматизированными комплексами, работой с искусственным интеллектом. Обязательное условие — клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя, с коллективами, группами и отдельными людьми.

Успешный карьерный опыт выпускников ПГУТИ

Степан Федоров, руководитель отдела frontend-разработки в самарском филиале компании SimbirSoft:

"Еще на третьем курсе вуза я начал работать в небольшой коммерческой компании. Затем устроился в SimbirSoft и работаю здесь уже 3,5 года. Начинал с позиции рядового frontend-разработчика, затем переключился на организационные процессы, начал проводить обучающие мероприятия и вырос до руководителя отдела. В ПГУТИ закончил бакалавриат по профилю "Программная инженерия", магистратуру по профилю "Информатика и вычислительная техника".

Образование в ПГУТИ дало фундаментальные знания, которые помогают быстро расти в карьере. В компании даже есть статистика: человек с IT-образованием растет вдвое-втрое быстрее, чем без него. Очень важно качество базовой подготовки. С ПГУТИ до сих пор поддерживаю хорошие отношения, сам вуз сотрудничает с представителями нашей компании и даже корректирует планы обучения. В ПГУТИ я уже три года состою в комиссии ГАК, слушаю бакалаврские работы, ставлю оценки. И лучших выпускников мы приглашаем на работу в нашу компанию. ПГУТИ — вуз, который формирует комиссию ГАК из представителей крупнейших компаний Самары и других регионов, лидеров отрасли. Другие вузы так не делают.

Вуз дал мне актуальные знания, много полезных дисциплин. Один из предметов — "Технология разработки программного обеспечения". На практике, особенно поначалу, я часто применял полученные знания, освоил методику разработки. В ПГУТИ реально готовят учащихся на позицию руководителей и подготавливают их к магистратуре.

Отрасль IT сейчас самая быстро растущая и перспективная. Считаю, что сделал правильный выбор, получив образование в ПГУТИ. Я еще до университета начал заниматься программированием, и выбор, в какую сферу идти, был очевиден.

Пожелание абитуриентам: не бояться решать сложные задачи. В вузе можно не просто учиться, но и просить у преподавателей задания посложнее. И их дают! И с их помощью можно намного быстрее стать крутым специалистом".

Условия поступления и стоимость обучения

Абитуриенты, желающие поступить на обучение в ПГУТИ по профилю "Информатика и вычислительная техника", должны пройти вступительные испытания по трем дисциплинам: русскому языку, математике и физике.

"Если абитуриент окончил 11 классов школы и сдал ЕГЭ, то он предоставляет результаты ЕГЭ по указанным трем дисциплинам, — комментирует заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ПГУТИ Мария Казакова. — Есть минимальный балл ЕГЭ, который необходимо получить, чтобы иметь право подать документы в вуз: математика — 28 баллов, физика — 36 баллов, русский язык — 36 баллов. Если абитуриент закончил колледж, получил среднее специальное образование, то он сдает вступительные экзамены по этим направлениям. На экзамене предлагается решить задачи без вариантов ответов. Перед прохождением вступительных испытаний необходимо подать документы. Члены приемной комиссии сообщат о датах экзаменов и консультаций, которые проводятся накануне испытаний. На консультациях преподаватели вуза освежают знания и объясняют нюансы прохождения экзаменов".

График консультаций и экзаменов для абитуриентов, поступающих на очную (дневную) форму обучения в 2021 г.:

19 июля — консультация по математике;

20 июля — экзамен по математике;

21 июля — консультация по физике;

22 июля — экзамен по физике;

23 июля — консультация по русскому языку;

26 июля — экзамен по русскому языку.

Всего по профилю "Информатика и вычислительная техника" в 2021 году открыто 135 бюджетных мест и 50 — платных. Стоимость платного обучения — 55 тыс. рублей за 1 семестр (110 тыс. рублей в год). Общее количество бюджетных мест в вузе по 10 направлениям на текущий год — 941.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)

Самара, Московское шоссе, 77

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ПН-ПТ - с 9:00 до 16:00 (без обеда!).

Суббота - с 9:00 до 12:00

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