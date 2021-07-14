В селе Исаклы завершился муниципальный этап турнира по дворовому футболу

В среду, 14 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на стадионе ФОК "Победа" в селе Исаклы принял участие в подведении итогов муниципального этапа соревнований "Лето с футбольным мячом".

Этот спортивный проект реализуется в регионе с 2009 года. Его цель — пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, популяризация футбола в Самарской области, а также организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками.

Первый турнир по дворовому футболу прошел в Железнодорожном районе Самары. За годы существования проект сделал большой шаг вперед. Он принял региональный масштаб, теперь во всех 37 муниципальных образованиях каждое лето проходит турнир по футболу среди дворовых команд. Число участников и их уровень подготовки стремительно растет из года в год.

В этом году за звание победителя в селе Исаклы на протяжении двух недель боролись 7 юношеских команд, в которых состоит 80 участников. "Ребята очень ждали этот турнир. В летних лагерях прошел первый этап "Лета с футбольным мячом" — школьный, а сегодня на этом замечательном стадионе — муниципальный. Играли четыре команды из ребят 2007–2009 г.р. и три команды ребят постарше, — рассказал главный судья турнира Александр Башкиров. — Сейчас в нашем районе созданы все условия для игры в футбол. В каждом селе есть многофункциональные спортивные площадки, где ребята могут оттачивать свои навыки".

По итогам напряженной борьбы первенство среди старших групп взяла команда из села Новое Якушкино. Один из ее игроков, 12-летний Егор Кирилин занимается футболом с трех лет. Он говорит, что целыми днями проводит время на футбольной площадке в родном селе. Молодой спортсмен с нетерпением ждет регионального этапа турнира. "У нас собралась сильная команда, с которой многое получается. Наша команда заняла первое место, и впереди у нас новые победы", — уверен Егор.

Среди младших групп победила команда из села Большое Микушкино. "В этих соревнованиях есть победители, но нет проигравших, потому что вы вместе командно потренировались, сегодня выступили, познакомились, подружились, — подчеркнул глава региона. — Я уверен, что эти соревнования будут способствовать тому, чтобы вы совершенствовали свое мастерство до таких высот, чтобы в дальнейшем защищать цвета главного футбольного клуба нашего региона "Крылья Советов".

Глава Исаклинского района Дмитрий Ятманкин отметил, что футбол очень популярен в муниципальном образовании. "Хочу пожелать, чтобы спорт и футбол всегда был любим нашими мальчишками и девчонками", — сказал руководитель муниципалитета.

Губернатор поручил главе района организовать для победителей поездку на матч "Крыльев Советов" в Самаре.