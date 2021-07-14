В селе Исаклы благоустраиваются общественные пространства

После подведения итогов муниципального этапа соревнований "Лето с футбольным мячом" в среду, 14 июля, глава региона проконтролировал качество проведения ремонтных работ общественных пространств в селе Исаклы. Одно из них — зона отдыха на Центральном пруду.

Эта территория недавно была благоустроена по нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом страны Владимиром Путиным. Здесь выложили асфальтовые дорожки для подхода к зоне отдыха, установили освещение, на территории пляжа появился теневой навес, раздевалка, место отдыха с лавочками, а для любителей занятий физкультурой на свежем воздухе — оборудование для игры в пляжный волейбол. Для обеспечения порядка установили систему видеонаблюдения.

Губернатор пообщался с активными жителями села, которые отдыхали на пруду, играли в волейбол и наслаждались видами. Они поделились своими эмоциями от благоустройства родного села.

"Благоустройство ведется очень обширно: преображаются дворовые территории, меняется к лучшему и центр села, и вся территория района, — поделилась жительница села Исаклы Елена Касаева. — Это происходит и благодаря нацпроектам, и благодаря вашей поддержке. Мы очень рады, что наш район облагораживается".

По словам жительницы, за последние 3 года в селе появились детские, спортивные площадки, современные и безопасные, где дети могут проводить свой досуг. Работают спортивные секции, регулярно проводятся мероприятия для ребят всех возрастных категорий.

Девушки из волейбольной сборной, которые тренируются на пляже у пруда, поделилась своими планами на будущее. Некоторые из них заканчивают учебу в 11 классе и готовятся к поступлению в самарские вузы.

"Успехов вам, хорошо отдохнуть, поступить в вузы, а главное, продолжить занятия спортом", — пожелал им Дмитрий Азаров.

После этого глава региона побывал в исаклинском Парке Победы. Здесь он вместе с главой района возложил цветы к памятнику в честь солдат-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В парке также установлены стелы в честь земляков, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, пограничников, военных моряков, а в этом году здесь установили и стелу, посвященную военным десантникам. Помимо этого, в парке находится музей военной техники под открытым небом, где жители и гости села могут увидеть вертолет-МИ-8, танк Т-64.