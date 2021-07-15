Константин Доладов: "Многодетные родители выступают за строительство школ"

Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов встретился с председателем Думы г. о. Самара Алексеем Петровичем Дегтевым. Обсудили планы строительства новых школ и пристроек к действующим образовательным учреждениям в Самаре.

Напомним, за последнее время в Самарской области открылись 6 новых школ на 6 600 учеников, еще 3 школы капитально отремонтированы. Об этом своем ежегодном Послании сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В 2019–2020 гг. отремонтированы 42 школы — больше, чем за три предшествующих года.

Но в строительстве образовательных учреждений остро нуждаются территории новых жилых микрорайонов Самары: соседние с новостройками школы очень серьезно перегружены, особенно в Октябрьском районе и в Волгаре. По советским нормам вместимость школьных зданий определялась в зависимости от числа жителей микрорайона города: на 1000 жителей в десятилетней школе должно было быть 160 ученических мест. В Октябрьском районе сейчас проживает 120 000 человек. Кроме того, на сегодняшний день в районе расположено 26 новых многоквартирных жилых комплексов. А это значит, что нагрузка на учебные заведения увеличится в разы. При этом школы решают не только задачи образования детей, но и являются культурными, интеллектуальными, спортивными центрами микрорайонов, формируют комфортную городскую среду и активное родительское сообщество, подчеркнул Константин Доладов.

В районах, где строительство невозможно, решением является возведение пристроек к действующим школам и детсадам. Там могут находиться дополнительные кабинеты, спортивные или актовые залы, студии для внеурочных занятий. Сейчас эту инициативу сдерживают действующие градостроительные нормы: строительство пристройки приравнивается к реконструкции. Сегодня у 55 из 155 самарских школ есть необходимость в пристройках.

"Планируем обратиться к федеральным властям с инициативой пересмотреть законодательные требования, когда речь идет о возведении пристроек к образовательным учреждениям", — отметил Константин Доладов.