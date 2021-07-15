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Образование Общество

Константин Доладов: "Многодетные родители выступают за строительство школ"

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов встретился с председателем Думы г. о. Самара Алексеем Петровичем Дегтевым. Обсудили планы строительства новых школ и пристроек к действующим образовательным учреждениям в Самаре.

Фото: предоставлено автором

Напомним, за последнее время в Самарской области открылись 6 новых школ на 6 600 учеников, еще 3 школы капитально отремонтированы. Об этом своем ежегодном Послании сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В 2019–2020 гг. отремонтированы 42 школы — больше, чем за три предшествующих года.

Но в строительстве образовательных учреждений остро нуждаются территории новых жилых микрорайонов Самары: соседние с новостройками школы очень серьезно перегружены, особенно в Октябрьском районе и в Волгаре. По советским нормам вместимость школьных зданий определялась в зависимости от числа жителей микрорайона города: на 1000 жителей в десятилетней школе должно было быть 160 ученических мест. В Октябрьском районе сейчас проживает 120 000 человек. Кроме того, на сегодняшний день в районе расположено 26 новых многоквартирных жилых комплексов. А это значит, что нагрузка на учебные заведения увеличится в разы. При этом школы решают не только задачи образования детей, но и являются культурными, интеллектуальными, спортивными центрами микрорайонов, формируют комфортную городскую среду и активное родительское сообщество, подчеркнул Константин Доладов.

В районах, где строительство невозможно, решением является возведение пристроек к действующим школам и детсадам. Там могут находиться дополнительные кабинеты, спортивные или актовые залы, студии для внеурочных занятий. Сейчас эту инициативу сдерживают действующие градостроительные нормы: строительство пристройки приравнивается к реконструкции. Сегодня у 55 из 155 самарских школ есть необходимость в пристройках.

"Планируем обратиться к федеральным властям с инициативой пересмотреть законодательные требования, когда речь идет о возведении пристроек к образовательным учреждениям", — отметил Константин Доладов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

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