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В народную программу "Единой России" войдут новые меры поддержки

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке партии прошла стратегическая сессия "Повышение качества жизни инвалидов — приоритет народной программы "Единой России". В дискуссии по вопросам повышения качества жизни инвалидов и решению их проблем приняли участие депутаты фракций "Единой России" в Госдуме и законодательных собраний регионов, представители экспертного сообщества, всероссийских и региональных организаций инвалидов.

Одна из серьезных проблем, с которой сталкивается практически каждый человек с инвалидностью, — трудоустройство. Норма о помощи в этом направлении появится в новом законе фракции "Единой России" о занятости. Его подготовят депутаты восьмого созыва Госдумы, отметил Андрей Исаев, подчеркнув, что эти положения займут "отдельное и очень существенное место".

Включить в народную программу партии расширенные меры поддержки детей-инвалидов предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она считает, что необходимо максимально упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) и сократить срок ее проведения до одного-двух дней. Более доступными, по ее словам, должны стать и средства технической реабилитации для детей, подчеркнула детский омбудсмен.

"В лучшем случае средство реабилитации предоставляется за 30-35 суток, в худшем — не предоставляется вообще. Мы предлагаем проработать механизм предоставления компенсации за несвоевременное предоставление ребенку-инвалиду ТСР. То есть определить возможность приобретения ТСР по рыночной стоимости с последующей 100% компенсацией", — сказала Анна Кузнецова, предложив также давать дополнительный оплачиваемый отпуск родителям детей-инвалидов для выезда на лечение или реабилитацию.

Помимо этого, она предложила ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями. Это позволит предоставлять такие препараты быстрее, избегая задержек при проведении закупочных процедур. Родители будут получать компенсацию по аналогии с тем, как это сделано при получении технических средств реабилитации по электронному сертификату.

Участники стратегической сессии также уделили внимание решению бытовых проблем людей с инвалидностью. В первую очередь они связаны с необходимостью совершенствовать доступность городской среды, в первую очередь в медучреждениях.

Говоря о проблемах трудоустройства инвалидов, председатель комитета Алтайского Заксобрания по социальной политике, обладатель Кубка Мира по лыжным гонкам среди слабовидящих Татьяна Ильюченко обратила внимание и на необходимость доступности профессиональной переподготовки. Для этого, по ее мнению, следует предусмотреть компенсацию инвалидам расходов на проезд к месту обучения или медицинскому учреждению и обратно.

"Данный вопрос частично решается во Всероссийском обществе слепых либо в регионах, но, на самом деле, полностью комплексно он не решен", — подчеркнула она.

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов, в свою очередь, призвал включить в народную программу "Единой России" инициативу о расширении возможностей для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху. По его словам, нужна серьезная программа повышения качества образования глухих детей, а также ликвидация дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

"Проблема глухих в сложности коммуникаций и доступности информации и во время пандемии обострились. Необходимо создать технологии, а именно комплексные продукты, которые помогали бы людям с проблемами со слухом нормально, безопасно, взаимодействовать друг с другом и жить полноценной жизнью", — сказал он.

"Все инициативы наших жителей с особенностями здоровья мы аккумулируем и берем в работу, стараясь отражать в конкретных мероприятиях. Многие мероприятия запланированы в рамках государственной программы "Доступная среда в Самарской области" на 2014–2025 годы. Не так давно организовали обеспечение инвалидов по зрению современными смартфонами за счет средств областного бюджета.
В перспективах — законодательное закрепление проектов "Выездная реабилитационная бригада для взрослых инвалидов и детей-инвалидов. Также будем совместно добиваться федерального софинансирования на приспособление квартир для инвалидов, адаптацию социальной инфраструктуры с учетом потребностей маломобильных граждан", отметил региональный координатор партийного проекта "Единая страна — доступная среда" Игорь Качелин.

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