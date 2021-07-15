Более 300 предложений вошло в проект народной программы "Единой России" в Самарской области

Несколько сотен предложений поступило в проект народной программы "Единой России" в Самарской области. Главный документ, с которым партия пойдет на осенние выборы, представили в четверг, 15 июля, на втором этапе конференции регионального отделения.

Об основных направлениях проекта программы рассказал советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов. Первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" подчеркнул, что в основе документа — принцип человекоцентричности, ориентация на запросы жителей губернии.

"Стартовый вариант программы был представлен на первом этапе партийной конференции в июне. С того момента в адрес специально созданной рабочей группы поступило 347 предложений и дополнений от жителей, депутатов, комитетов губернской думы, общественных организаций. Все эти обращения можно разделить на три категории. Самая большая группа инициатив носит местный характер. Мы их анализируем с точки зрения наличия ресурсов, необходимых для реализации. Подчеркну, мы руководствуемся принципом: не уверен — не обещай и даже не обещая, делай. Исходя из этого принципа мы планируем, что в каждом округе Самарской губернской думы будет сформирована местная программа — в дополнение к основной", — отметил Виктор Кузнецов.

Вторая группа предложений — их около 30 — включает вопросы и инициативы регионального уровня.

"Основная масса этих предложений относится к социальным инициативам. Постарались все их включить в расширенный вариант программы, опять же руководствуясь принципом: мы не обещаем того, что не можем сделать. Документ дальше будет расширяться и пополняться новыми инициативами — это вопрос взаимодействия кандидатов с избирателями", — добавил первый заместитель секретаря самарского реготделения партии.

Особое внимание Виктор Кузнецов уделил третьей группе предложений, поступивших в народную программу. Это законодательные инициативы, которые планируется направить в Генеральный совет партии для рассмотрения на федеральном уровне.

"Одно из предложений поступило от генерала армии, Героя России Александра Баранова о расширении социального пакета для ветеранов боевых действий и приближения его к соцпакету ветеранов Великой Отечественной войны. На наш взгляд справедливо, ведь эти люди также рисковали своим здоровьем и жизнью во имя наших национальных интересов. Мы обязаны обеспечить их необходимой социальной защитой", — подчеркнул Виктор Кузнецов.

Следующая инициатива общегосударственного характера поступила от политсоветов Тольятти и Новокуйбышевска. Она связана с ужесточением экологического контроля за работой промышленных предприятий, их стимулирование к сокращению выбросов в окружающую среду.

Еще одно предложение подали Союз работодателей и Союз машиностроителей, которые выступают за то, чтобы расширить практику зон с особым налоговым и инвестиционным режимом.

По словам Виктора Кузнецова, масштабную работу над Народной программой "Единой России" в Самарской области планируется завершить в августе, опубликовать итоговый документ — в начале сентября.