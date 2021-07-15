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Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов ЕР на выборы в Самарскую губдуму

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов в депутаты регионального парламента, которые представят партию на сентябрьских выборах.

В первую тройку также вошли волонтер из Тольятти Ирина Долгополова и действующий председатель губернской думы Геннадий Котельников. Об этом стало известно по итогам региональной конференции "Единой России" — ее второй этап состоялся в Самаре 15 июля.

В список кандидатов вошли ещё 75 человек — они представят внутриобластные части перечня. Ещё 25 претендентов представят "Единую Россию" в качестве кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам.

Роль Дмитрия Азарова в избирательной кампании 2021 года оценил член Высшего совета Партии, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Думаю, организаторы кампании в региональном отделении "Единой России", формируя список таким образом, рассчитывали именно на синергетический эффект от тройки. Он с высокой степенью вероятности будет достигнут. В кампании-2021 очень значительна личная роль Дмитрия Азарова: его лидерство в региональном отделении партии и в списке — не формальное, оно основано на доверии населения, опыте и глубоком знании повестки", — подчеркнул Дмитрий Орлов.

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