Предложения единороссов Самарской области по сдерживанию цен на продукты рассмотрят в правительстве РФ

В ходе формировании народной программы партия получает множество обращений, связанных с подорожанием овощей. Дмитрий Азаров поручил региональному отделению "Единой России" взять ситуацию под контроль.

Предложения, сформированные региональным отделением "Единой России" в Самарской области, поступят на рассмотрение правительства России. На площадке партии 19 июля состоится совещание с участием руководства кабмина и глав регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого "борщевого набора" (морковь, лук, картофель, свекла, капуста).

Для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа. Ее возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.

"В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией", — сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на онлайн-совещании с региональными отделениями "Единой России" 16 июля.

"Единая Россия" до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту РФ. В Самарской области положение дел контролируют по поручению губернатора, секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова.

"Конечно, для роста цен есть и объективные причины, но есть и сторона, которая требует внимательного исследования, а значит — исправления", — сказал глава области на региональной конференции "Единой России". Он подчеркнул, что в Самарской губернии, как и во всей стране, в последние месяцы фиксируется удорожание ряда продуктовых позиций — и важно задействовать все механизмы, чтобы нивелировать последствия для людей.

Депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн добавил, что партия не должна бояться браться за решение сложных вопросов, поскольку именно этого от нее ждут избиратели. "Вопрос цен — один из таких. Важно выстроить эффективный контроль ценообразования, не просто реагировать, а принимать решения, которые помогут переломить ситуацию", — сказал парламентарий.

Зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев уже подтвердил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями.