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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров и Борис Обносов обсудили развитие завода "Салют" в Самаре

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 июля, в рамках юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борисом Обносовым.

Предприятия одной из крупнейших интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса страны занимаются разработкой и выпуском высокоточного оружия, а также продукции двойного и гражданского назначения, в основном по заказу Министерства обороны Российской Федерации. Самые яркие образцы были представлены на стенде корпорации.

Губернатор и глава корпорации обсудили вопрос о развитии одного из ведущих промышленных предприятий ОПК Самарской области, входящего в структуру АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" — АО "Салют", в том числе процессов диверсификации производства.

"Очень серьёзные планы у нашего завода "Салют". Идет масштабная модернизация предприятия, технологической базы. С руководителем корпорации "Тактическое ракетное вооружение" уточнили совместные планы, перспективные направления развития завода. Взяли на себя некоторые обязательства, согласно которым региональная власть должна помочь предприятию создать более комфортные условия для работы всех тружеников "Салюта", — подчеркнул глава региона.

Приоритетным направлением деятельности АО "Салют" является производство составных частей и комплектующих агрегатов для авиационной техники и ракетного вооружения, а также изделий спецзащиты для самолетов и вертолетов.

В рамках диверсификации производства предприятие выпускает медицинскую установку — стенд лечебно-профилактической гравитационной терапии СИСТ-01-"Салют", СИСТ-02-"Салют" для лечения различных заболеваний. Установка СИСТ-01 для лечения травм позвоночника и нижних конечностей была представлена в экспозиции корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

АО "Салют" также специализируется на механической обработке и сварке металлов, а также на механосборочных работах, имеет все виды производств, характерные для крупного машиностроительного завода. Внедрены в производство новые технологии сварки высокопрочных легированных сталей, титана, нержавеющей стали, изготовление стальных бесшовных цилиндров прогрессивным методом раскатки.

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