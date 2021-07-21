В народную программу "Единой России" предложили включить разработку современной аграрной политики

Чтобы люди хотели жить и работать на селе, нужны реальные механизмы поддержки всех сфер жизни: доступное жилье, возможности для трудоустройства, получения образования, развитие социальной, культурной и досуговой инфраструктуры. Решение этих вопросов должно найти отражение в народной программе партии, уверены участники стратегической сессии на тему "Поддержка фермерства и развитие сельских территорий", которая прошла на площадке "Единой России".

Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без успешной деятельности представителей малых и средних форм агропромышленного бизнеса, подчеркнул заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция "Единой России"). Он выразил уверенность, что этот и другие приоритеты, закрепленные в народной программе партии, станут основой для реализации новой политики, ориентированной на повышение качества жизни на селе.

"Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях", — отметил Алексей Гордеев.

Он напомнил, что осенью 2018 года было решено принять программу "Комплексное развитие сельских территорий", что во многом стало возможным благодаря "напористой позиции членов "Единой России" при обсуждении программы с финансовым блоком Правительства РФ.

Сегодня, когда поддержка крупных сельхозпроизводителей по большей части отлажена и работает, акценты и часть средств следует переориентировать на небольшие хозяйства и фермеров, уверен координатор партпроекта "Единой России" "Российское село", первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

"В Самарской области молодые специалисты — врачи, учителя, аграрии — переезжая в сельскую местность имеют возможность получить землю под индивидуальное жилое строительство. Молодым специалистам положены денежные выплаты. В Самарской области уже действует закон "Об основах инициативного бюджетирования". С его помощью жители села тоже могут реализовывать значимые для них инициативы, большую часть софинансирования берет на себя областной бюджет. Мы заботимся и о повышении плодородия земель сельхозназначения. Ранее был принят закон, который регулирует условия выращивания подсолнечника, ведь мы должны оставить нашим потомкам плодоносящую землю, а не опустошенную", — прокомментировал итоги стратегической сессии Александр Живайкин, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию.

Озвученные в ходе стратегической сессии предложения найдут отражение в народной программе "Единой России", которая сейчас формируется. Они войдут в блок, посвященный поддержке и развитию сельских территорий, и будут в числе приоритетов работы партии. Одновременно, как заверил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, министерство окажет поддержку в реализации озвученных инициатив.

Напомним, "Единая Россия" продолжает сбор предложений в народную программу партии. Ранее она провела две стратегических сессии по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты.