Ночью в Самаре загорелись два частных дома

В Самаре в ночь на 24 июля начался крупный пожар, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Около 3:23 24 июля начался пожар в частном доме на ул. Набережная реки Самара, 361а. Прибывшие огнеборцы выяснили, что горят два дома на площади 250 кв. м, а также существует угроза распространения пожара.

В связи с этим объявили повышенный ранг вызова — Пожар № 2. Погибших и пострадавших нет. К тушению возгорания привлекли 87 человек и 24 единицы техники.

В 4:18 удалось снять угрозу распространения огня. В 4:47 пожар локализовали.