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Дмитрий Азаров запустил вторую линию производства лекарств "Озон фарм"

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе второй линии производства лекарственных препаратов компании "Озон фарм". Предприятие расположено на территории Особой экономической зоны "Тольятти".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Глава региона поздравил коллектив компании, жителей города и всей Самарской области с этим важным и значимым для всех событием. "Реализация такого проекта отвечает важнейшей задаче обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными препаратами, — отметил Дмитрий Азаров. — Продукция компании, лидера отечественного рынка фарминдустрии, успешно реализуется во многих странах — это очень важно".

"Озон фарм" сегодня является одним из крупнейших фармацевтических предприятий в России. В настоящее время на первой линии завод выпускает более 25 наименований лекарственных средств, среди которых есть препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Вторая линия позволит производить еще 17 наименований, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам. Здесь же будет налажен выпуск препарата Алеплевир. Сегодня врачи используют его для лечения больных коронавирусной инфекций.

"Это очень важно в непростых условиях пандемии, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы вновь перестраиваем многие механизмы, работу предприятий в связи с воздействием третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. И сегодня наше мероприятие проводим в режиме онлайн, как и многие другие. Но это оправдано, потому что самое главное сегодня — заботиться о здоровье людей".

На новом участке установлено немецкое и итальянское оборудование компаний BOHLE и Marchecini. Суточная производительность линии составит до 275 000 упаковок лекарств. "Это впечатляющие объемы. И по расчетам такое количество препаратов поможет обеспечить лечение более миллиона пациентов в месяц", — отметил губернатор.

"Инвестиции нашей компании составили чуть более 3 млрд рублей. И мы готовы в случае необходимости запустить производство еще целого ряда лекарств на имеющихся мощностях", — добавил заместитель директора по производству ООО "Озон Фарм" Олег Минаков.

Запуск нового производства — важный вклад в выстраивание комплексной системы по борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению губернатора в Самарской области приняты беспрецедентные меры по укреплению системы здравоохранения. В крупнейших городах региона — Самаре, Тольятти и Сызрани — уже открыты либо строятся сразу четыре корпуса больниц инфекционного профиля.

Практически полностью обновлен парк "скорой помощи". Ведется системная работа с предприятиями по наращиванию мощностей производства медицинских газов. Создается мощный фармацевтический кластер. Все это в комплексе позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи в сложный период пандемии.

С запуском второй линии было дополнительно создано 82 дополнительных рабочих места. Всего в ООО "Озон Фарм" в настоящее время трудится 353 человека.

Важно отметить, что компания производит готовые лекарственные формы из закупаемого сырья в соответствии с международными стандартами. "Озон Фарм" ставит перед собой задачу обеспечить потребителя качественными и доступными по цене препаратами. При этом программа завода полностью ориентирована на импортозамещение и выпуск наиболее современных и жизненно необходимых лекарств для терапии различных заболеваний.

"Фармацевтический кластер в ОЭЗ "Тольятти" развивается успешно и динамично. Только группа компаний "ОЗОН" проинвестировала в свои проекты 4,6 млрд рублей. Сегодня на нашей площадке строится еще два предприятия по изготовлению лекарственных форм, ориентированных на импортозамещение. Также готовится к запуску предприятие компании "Полифарм", которое обещает обеспечить рынок качественными и доступными по цене лекарственными препаратами", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Дмитрий Азаров отметил, что Особая экономическая зона сегодня активно развивается при поддержке федерального Правительства и является одним из ключевых проектов создания инвестиционной инфраструктуры в Самарской области.

"Уверен, те условия, которые сегодня созданы на территории Особой экономической зоны "Тольятти", будут способствовать приходу новых инвесторов, расширению производства действующих резидентов, к которым мы относимся особенно бережно и готовы и впредь создавать для них дополнительные возможности, — акцентировал губернатор. — Открытие нового производства — еще один шаг на пути формирования в Самарской области мощного центра медицинских и фармацевтических технологий".

Самарская область активно наращивает инвестиции в фармацевтическую отрасль. Только за 1 квартал 2021 года в полтора раза увеличился общий объем инвестиций в основной капитал. "Это значит, что есть доверие к инвестиционному климату региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — И этот уровень доверия отражает эффективность нашей работы по повышению инвестиционной привлекательности региона".

Напомним, благодаря системной работе губернатора и правительства Самарская область за последние годы сделала огромный шаг по улучшению инвестклимата. Это дало существенный результат: за последние годы регион в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялся на восьмую позицию и вошел в число регионов-лидеров.

"Высоко ценим стремление инвесторов в существующих непростых экономических условиях реализовывать инвестиционные проекты, которые способствуют экономическому и социальному развитию нашей области, — резюмировал Дмитрий Азаров. — Мы и дальше будем создавать все необходимые условия для привлечения инвестиций, обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными средствами".

Гид потребителя

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