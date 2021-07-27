Дмитрий Азаров запустил вторую линию производства лекарств "Озон фарм"

Во вторник, 27 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал старт работе второй линии производства лекарственных препаратов компании "Озон фарм". Предприятие расположено на территории Особой экономической зоны "Тольятти".

Глава региона поздравил коллектив компании, жителей города и всей Самарской области с этим важным и значимым для всех событием. "Реализация такого проекта отвечает важнейшей задаче обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными препаратами, — отметил Дмитрий Азаров. — Продукция компании, лидера отечественного рынка фарминдустрии, успешно реализуется во многих странах — это очень важно".

"Озон фарм" сегодня является одним из крупнейших фармацевтических предприятий в России. В настоящее время на первой линии завод выпускает более 25 наименований лекарственных средств, среди которых есть препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Вторая линия позволит производить еще 17 наименований, большинство из которых относятся к жизненно важным препаратам. Здесь же будет налажен выпуск препарата Алеплевир. Сегодня врачи используют его для лечения больных коронавирусной инфекций.

"Это очень важно в непростых условиях пандемии, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы вновь перестраиваем многие механизмы, работу предприятий в связи с воздействием третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. И сегодня наше мероприятие проводим в режиме онлайн, как и многие другие. Но это оправдано, потому что самое главное сегодня — заботиться о здоровье людей".

На новом участке установлено немецкое и итальянское оборудование компаний BOHLE и Marchecini. Суточная производительность линии составит до 275 000 упаковок лекарств. "Это впечатляющие объемы. И по расчетам такое количество препаратов поможет обеспечить лечение более миллиона пациентов в месяц", — отметил губернатор.

"Инвестиции нашей компании составили чуть более 3 млрд рублей. И мы готовы в случае необходимости запустить производство еще целого ряда лекарств на имеющихся мощностях", — добавил заместитель директора по производству ООО "Озон Фарм" Олег Минаков.

Запуск нового производства — важный вклад в выстраивание комплексной системы по борьбе с коронавирусной инфекцией. По поручению губернатора в Самарской области приняты беспрецедентные меры по укреплению системы здравоохранения. В крупнейших городах региона — Самаре, Тольятти и Сызрани — уже открыты либо строятся сразу четыре корпуса больниц инфекционного профиля.

Практически полностью обновлен парк "скорой помощи". Ведется системная работа с предприятиями по наращиванию мощностей производства медицинских газов. Создается мощный фармацевтический кластер. Все это в комплексе позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи в сложный период пандемии.

С запуском второй линии было дополнительно создано 82 дополнительных рабочих места. Всего в ООО "Озон Фарм" в настоящее время трудится 353 человека.

Важно отметить, что компания производит готовые лекарственные формы из закупаемого сырья в соответствии с международными стандартами. "Озон Фарм" ставит перед собой задачу обеспечить потребителя качественными и доступными по цене препаратами. При этом программа завода полностью ориентирована на импортозамещение и выпуск наиболее современных и жизненно необходимых лекарств для терапии различных заболеваний.

"Фармацевтический кластер в ОЭЗ "Тольятти" развивается успешно и динамично. Только группа компаний "ОЗОН" проинвестировала в свои проекты 4,6 млрд рублей. Сегодня на нашей площадке строится еще два предприятия по изготовлению лекарственных форм, ориентированных на импортозамещение. Также готовится к запуску предприятие компании "Полифарм", которое обещает обеспечить рынок качественными и доступными по цене лекарственными препаратами", — отметил генеральный директор ОЭЗ "Тольятти" Сергей Андреев.

Дмитрий Азаров отметил, что Особая экономическая зона сегодня активно развивается при поддержке федерального Правительства и является одним из ключевых проектов создания инвестиционной инфраструктуры в Самарской области.

"Уверен, те условия, которые сегодня созданы на территории Особой экономической зоны "Тольятти", будут способствовать приходу новых инвесторов, расширению производства действующих резидентов, к которым мы относимся особенно бережно и готовы и впредь создавать для них дополнительные возможности, — акцентировал губернатор. — Открытие нового производства — еще один шаг на пути формирования в Самарской области мощного центра медицинских и фармацевтических технологий".

Самарская область активно наращивает инвестиции в фармацевтическую отрасль. Только за 1 квартал 2021 года в полтора раза увеличился общий объем инвестиций в основной капитал. "Это значит, что есть доверие к инвестиционному климату региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — И этот уровень доверия отражает эффективность нашей работы по повышению инвестиционной привлекательности региона".

Напомним, благодаря системной работе губернатора и правительства Самарская область за последние годы сделала огромный шаг по улучшению инвестклимата. Это дало существенный результат: за последние годы регион в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата поднялся на восьмую позицию и вошел в число регионов-лидеров.

"Высоко ценим стремление инвесторов в существующих непростых экономических условиях реализовывать инвестиционные проекты, которые способствуют экономическому и социальному развитию нашей области, — резюмировал Дмитрий Азаров. — Мы и дальше будем создавать все необходимые условия для привлечения инвестиций, обеспечения наших граждан качественными и доступными по цене лекарственными средствами".