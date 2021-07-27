Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов контролировать все стройки с долевым участием

Во вторник, 27 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории региона.

На повестке — социально значимые вопросы, среди которых безопасность дорожного движения и удовлетворение прав обманутых дольщиков.

На сегодняшний день в едином реестре проблемных объектов значится 48 многоквартирных домов. Удовлетворения прав и получения своих квартир ожидает 3580 дольщиков.

"Это важнейший вопрос. И все мы знаем, какое огромное внимание уделяет ему президент страны Владимир Владимирович Путин. Нам поставлены очень жесткие сроки", — подчеркнул Дмитрий Азаров во время обсуждения и напомнил, что к концу 2024 года права всех обманутых участников долевого строительства должны быть полностью восстановлены.

"Убежден в том, что у нас есть все необходимое для того, чтобы в указанные жесткие сроки справиться с задачей. Здесь потребуется полная мобилизация деятельности как органов исполнительной власти на региональном, муниципальном уровне, так и надзорных ведомств, правоохранительных органов, — акцентировал внимание участников совещания губернатор. — Отдельно хочу подчеркнуть роль местной власти. У нас зачастую главы муниципальных образований пытаются остаться в стороне от решения этого вопроса. Так не пойдет".

Исполняющий обязанности министра строительства региона Владимир Спиридов доложил, что по 13 домам, где 1623 человека не получили свои квартиры до настоящего времени, Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства приняты решения о завершении строительства и о выплате компенсационных денежных средств. Кроме того, планируется передать фонду еще 11 проблемных объектов, чтобы восстановить права еще 891 дольщика.

"По 24 объектам, где зарегистрировано 1379 дольщиков, удовлетворение прав граждан осуществляется за счет средств регионального бюджета. В текущем году 9 таких многоквартирных домов планируется ввести в эксплуатацию и тем самым исключить из реестра проблемных. Это позволит восстановить права 212 человек. Объект, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 83, уже введен в эксплуатацию", — добавил глава минстроя.

Он обратил внимание на то, что регион также восстанавливает права граждан по 18 объектам (1028 дольщиков), не включенных в реестр проблемных в связи с их несоответствием критериям, установленным федеральным законом.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров обратил внимание участников совещания на риски не завершения строительства вновь строящихся объектов в установленные сроки и на возможность появления новых долгостроев.

"По нашей информации 12 домов, из числа которых 10 — в Самаре и 2 — в Тольятти, имеют высокие риски включения в единый реестр проблемных объектов. Совместно с минстроем мы осуществляем постоянный надзор за их строительством", — отметил сотрудник надзорного ведомства.

Дмитрий Азаров подчеркнул: нужно предпринять все усилия, чтобы объекты не перешли в категорию проблемных. "Все отставания нужно исключить до конца третьего квартала — сейчас в наиболее благоприятных климатических условиях мы должны обеспечить "догоняющие" планы-графики, чтобы уже дальше чувствовать себя спокойно. Должен быть жесткий ежедневный контроль по всем стройкам с долевым участием, в том числе со стороны муниципалитетов, — под личную персональную ответственность глав".