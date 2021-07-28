Губернатор проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан

В среду, 28 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Кинельском и Кинель-Черкасском районах. В начале дня глава региона проконтролировал ход ремонта автомобильной дороги Самара-Бугуруслан, расположенной в Волжском районе и Кинеле.

Работы в июле текущего года начала подрядная организация ООО "Самаратрансстрой". Общая протяженность ремонтируемого участка составит 7 км.

Проектом предусмотрены укладка выравнивающего слоя покрытия, замена ограждения, установка 16 автобусных остановок, знаков, частичная установка светофоров и опор освещения, строительство тротуаров и обустройство пешеходных переходов.

Как сообщил заместитель директора ООО "Саматратрансстрой" Алексей Зотов, сейчас уже на 100% завершено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, ведется устройство выравнивающего слоя покрытия на половине дороги в направлении "из города". Сейчас на объекте работает порядка 30 человек, задействовано более 50 единиц техники.

"По контакту окончание ремонтных работ запланировано на октябрь 2022 года, но сейчас есть все предпосылки, выделено дополнительное финансирование для того, чтобы основные работы завершить значительно раньше", — сообщил представитель подрядчика.

Губернатор поставил задачу не снижать темпов и завершить работы на объекте уже в этом году, а также быстрее приступить к ремонту другого участка дороги Самара — Бугуруслан, пролегающего через Кинель. С просьбой отремонтировать этот участок к главе региона обращались жители городского округа во время его предыдущей поездки в район.

Напомним, за последние три года в Самарской области было построено и отремонтировано более 1200 километров автодорог регионального и местного значения. Регион является одним из лидеров в стране по качеству проведения работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", инициированному президентом России Владимиром Путиным.

О масштабах дорожного строительства губернатор говорил в Послании: "По этому показателю — мы сегодня лучшие в стране. И темпы снижать не намерены. В соответствии с национальным проектом в 2021 году в Самарской области будет обновлено не менее 305 км дорог".

Развитие дорожной сети является важной частью Стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Дмитрия Азарова на основе предложений жителей области.