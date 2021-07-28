В селе Кинель-Черкассы спустя 5 лет простоя был отремонтирован и вновь открыт детский сад

В среду, 28 июля, губернатор Дмитрий Азаров в Кинель-Черкасском районе осмотрел здание детского сада "Колосок", которое было капитально отремонтировано по поручению главы региона.

Со дня основания в 1976 году в здании ни разу не проводился капитальный ремонт. Дошкольное учреждение находилось в аварийном состоянии, было закрыто и пустовало в течение 5 лет.

В 2018 году жители обратились к Дмитрию Азарову с просьбой его отремонтировать. По поручению главы региона был запланирован ремонт сада, и работы были проведены.

В феврале 2021 года "Колосок" вновь начал функционировать. Для многих семей был решен вопрос об устройстве ребенка в детский сад. Здание оснащено всем необходимым для комфортного и безопасного пребывания детей.

В настоящее время дошкольное учреждение посещают 120 ребят, сформировано 6 групп, из них 2 — ясельные. В "Колоске" трудится 19 работников. Практически все педагоги, которые работали в саду до закрытия, вернулись назад.

"Для нас это открытие — долгожданное событие, подарок к 45-летию сада. Мы все, жители микрорайона, сотрудники, родители, невероятно этому рады. У нас новое игровое оборудование, конструкторы, разнообразная развивающая среда. Ребятам в нашем детском саду очень интересно", — рассказала руководитель структурного подразделения школы № 3 села Кинель-Черкассы детский сад "Колосок" Оксана Рыжова.

Благодарность губернатору выразили родители воспитанников детского сада "Колосок". "Мы в течение пяти лет ждали этого открытия, возить детей в другие садики было проблематично. Очень комфортно, когда и садик, и школа находятся рядом, в шаговой доступности", — поделилась мама одного из воспитанников детского сада.

"Я сама когда-то ходила сюда. Сейчас здание преобразилось. Все новое, ребенку очень нравится. Ну и конечно, очень удобно стало. Пока сад был закрыт, приходилось возить сына в центр, на это уходило очень много времени", — добавила Екатерина Старкова, сын которой также посещает детский сад "Колосок".

Губернатор отметил, что столь высокая оценка родителей и педагогов свидетельствует о том, что работы были выполнены на совесть. А также поручил благоустроить территорию детского сада — организовать газон, разбить клумбы.

Дмитрий Азаров предложил заехать и осмотреть готовность Кинель-Черкасской школы к началу учебного года. В ходе осмотра губернатор, в том числе, расспросил директора о том, как коллектив учебного учреждения справлялся в период дистанционного обучения. Директор школы рассказала, что и учителя, и ученики быстро перестроились. Помогла и инициатива губернатора, согласно которой были выделены средства для закупки ноутбуков и планшетов. В этой школе такое оборудование получили 8 ребят.

"Мы не знаем, сколько продлится третья волна. Давайте проведем ревизию, и, если будет потребность в технике, подавайте заявку на дополнительное оснащение. Нужно проявить готовность", — резюмировал губернатор.