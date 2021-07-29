В Кинель-Черкассах с крупным пожаром боролись 48 человек

В четверг, 29 июля, примерно в 5.20 произошел пожар в одноэтажном деревянном доме барачного типа на ул. Куйбышевская, 2 в селе Кинель-Черкассы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 150 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Борьбу с огне вели 48 человек. Пожар им удалось ликвидировать в 7:32.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.