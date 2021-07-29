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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 увеличила базу бизнес-клиентов в Самарской области на 25%

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подводит итоги работы в корпоративном сегменте за первое полугодие 2021 года. Объем подключенных услуг для бизнеса в Самарской области вырос на четверть. Наибольшей популярностью в этом году пользуются персонализированные рассылки SMS и сервисы для контроля бизнеса. Стабильно высокий спрос у компаний остается на M2M-услуги для автономного сбора данных с устройств.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает развивать эффективные сервисы для бизнеса, благодаря чему за 6 месяцев этого года выручка увеличилась на 34% год к году. Клиенты компании перешли от оптимизации затрат к цифровизации собственных бизнес-процессов, в результате растет спрос на высокотехнологичные сервисы.

Бизнес-сообщество региона отказывается от автоматических звонков программами-роботами в пользу персонифицированной рассылки и услуги SMS-таргет. Сервис использует функцию look-a-like, которая бесплатно подбирает оптимальных адресатов исходя из пожеланий бизнеса и типового портрета клиента. Благодаря недавнему обновлению, клиенты самостоятельно без покупки дополнительных программ и приложений генерируют промокоды, а после получают данные о результативности рассылки. Сервис фиксирует, сколько абонентов использовали спецпредложение и на основании полученных данных оценивает эффективность. Также корпоративные клиенты стали чаще использовать рассылку на определенной территории, например, в границах нескольких улиц. Эта функция особенно востребована предприятиями общественного питания, индустрией красоты и сферой услуг.

Другой популярной у бизнес-клиентов услугой стал сервис контроля автотранспорта и сотрудников, который работает как на смартфонах, так и на оборудовании с поддержкой GPS. Специальное приложение собирает информацию о перемещении работников в течение дня и выполнении задач. На основе этих данных система формирует отчеты о затратах времени, количестве посещенных объектов, маршрутах передвижения и многом другом.

Tele2 также фиксирует новый подъем интереса к корпоративным АТС, но если в прошлом году с помощью сервиса компании восстанавливали коммуникацию с клиентами, то в этом году он работает на имидж предприятия и становится синонимом успешной работы и гарантированно высоких результатов. С его помощью корпоративные клиенты оценивают работу сотрудников и выявляют проблемные зоны.

Tele2 демонстрирует положительную динамику по корпоративным продажам в сфере дистанционного сбора данных. Технологию автономной передачи информации активно применяют в банковском секторе, логистике и охранных сервисах. В целом, количество клиентов Tele2 увеличилось за полугодие почти на 25%, четверть из них — средний бизнес.

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