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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров пообещал разобраться в вопросе подорожания путевок в нацпарк "Самарская Лука"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Секретарь самарского регионального отделения "Единой России", губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал информацию о возможном повышении стоимости посещения национального парка "Самарская Лука".

"Читал обращения граждан о якобы четырехкратном повышении стоимости посещения национального парка, стал разбираться, действительно, в некоторых СМИ такая информация прошла. Переговорил с руководителем национального парка "Самарская Лука", договорились о том, что мы совместно проведем исследование стоимости такой путевки, ее экономическое обоснование, никакого введения новой платы, увеличения стоимости до того, как мы разберем этот вопрос подробно, не произойдет. Стоимость путевки для посещения нашего роскошного национального парка "Самарская Лука" остается прежней", — заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, национальный парк "Самарская Лука" основан 28 апреля 1984 г. Его площадь составляет более 127 тысяч га, из них почти половина покрыта лесом. Это особо охраняемая природная территория федерального значения. В 2006 году на базе национального парка и Жигулевского государственного заповедника им. И. И. Спрыгина создан Средне-Волжский биосферный резерват, являющийся центром сохранения ландшафтного и биологического разнообразия региона.

Ежегодно посмотреть на неповторимые формы рельефа и красоту Жигулевских гор, познакомиться с уникальной природой нацпарка приезжают тысячи туристов со всей России и других стран.

Ранее в "Единой России" неоднократно подчеркивали особую роль туристической отрасли в развитии национальной экономики и 17 июня секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак на онлайн-совещании с председателем партии Дмитрием Медведевым по развитию внутреннего туризма сообщил, что уже в ближайшую осеннюю сессию Государственной Думы партия готова будет предложить пакет поправок, разработанный совместно с Ростуризмом, правительством страны и экспертным сообществом, направленный на развитие этой отрасли. 

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