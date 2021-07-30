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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы тратят интернет на еду

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Абоненты МегаФона в Самарской области потратили на заказ готовой еды и доставки продуктов в 4 раза больше интернет-трафика в мае и июне 2021 года, чем в предновогодние месяцы прошлого. Самым популярным сервисом доставки фаст-фуда у волжан признан Delivery, а товары из магазинов чаще заказывают в Сбермаркете.

Фото: pexels.com

В 2021 году востребованность услуги по доставке еды побила показатели первого года пандемии, когда это было острой необходимостью в период жесткой самоизоляции. Оценив удобство, экономию времени и безопасность, сервис стал настоящим трендом, которому все чаще следуют жители области. Специалисты МегаФона проанализировали трафик, прокачанный через сеть оператора, и составили рейтинг любимых сайтов заказа еды и продуктов у самарцев.

За два последних месяца 2020 года — время подготовки к новогодним застольям — для заказа готовой еды и продуктов жители области использовали 3 Терабайта интернет-трафика. А за май–июнь 2021 года этот показатель составил уже 12 Терабайт. Это сопоставимо с 25 тысячами 16-минутных видеорецептов на Youtube в разрешении 1080р, подобно "Как правильно приготовить узбекский плов", набравшего 7,7 млн просмотров.

В прошлом году список наиболее популярных сервисов по доставке готовой еды выглядел так:

— Delivery (54%);

— Edatut (47%);

— Palich (28%).

Топ-сервисами по доставке еды 2021 года стали:

— Delivery (62%),

— Kilovkusa (17%),

— Free-dostavka (4,2%).

А чтобы получить продукты и товары из магазинов и моллов жители чаще всего выбирают Сбермаркет (23%), Ашан (10%) и Ленту (5%). Эти данные не изменились и сейчас.

Среди подавляющего количества поставщиков фаст-фуда оказались и представители ЗОЖ — Ravnovesie.kitchen, Perfectbalance и магазин по доставке органических продуктов Ogorod-shop.ru. По сравнению с прошлым годом число самарцев, желающих питаться правильно, значительно увеличилось — такой вывод можно сделать по объему интернет-трафика на сайты здорового питания, который вырос 4 раза.

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