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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Ситуация с ценами на овощи в регионе стабилизировалась

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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31 июля состоялось выездное мероприятие фракции "Единая России" в Самарской Губернской Думе в Тольятти. Во главе с руководителем фракции Александром Живайкиным депутаты побывали на сельскохозяйственной ярмарке, где познакомились с ассортиментом и ценами на овощную продукцию.

Фото: предоставлено автором

Проблема роста цен на овощи стала поводом для жалоб от жителей региона и всей страны. Как пояснил Александр Живайкин, в Самарской области был создан оперативный штаб во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. В него вошли и депутаты областного парламента. Фракция "Единая Россия" в ежедневном режиме вела мониторинг цен на основные продукты.

"Сегодня мы видим на прилавках урожай нынешнего года, картофель стоит 20 рублей за килограмм. И это пока только ранние сорта поступили в продажу. После того как начнется массовая уборка овощей, цены будут снижаться", — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин. Министр отметил, что значительный рост цен на овощи возник из-за импорта. Уже к апрелю производители Самарской области распродали весь свой урожай. Торговые сети сделали акцент на импортной продукции, стоимость которой в разы больше местной.

"Мы видим, что ситуация с ценами на овощи стабилизировалась. Сейчас перед нами стоит задача уменьшить или вовсе исключить посредников при реализации продуктов в торговых сетях, на рынках и ярмарках. Правительством области пристальное внимание уделяется созданию условий для безбарьерной поставки сельхозпродукции от производителя. Необходимо оперативно информировать крестьянско-фермерские хозяйства о действующих и открываемых на территории муниципалитетов ярмарках. Есть смысл посоветоваться с главами муниципалитетов о количестве ярмарок, их расположении, транспортной доступности и времени работы. Мы продолжим и работу с торговыми сетями по ограничению наценок. Кроме того, наша фракция "Единая Россия" совместно с областным министерством сельского хозяйства и продовольствия продолжит оказывать поддержку крестьянско-фермерским хозяйствам. Уверен, весь этот комплекс мест позволит впредь избежать волнообразного роста цен", — отметил Александр Живайкин.

На сегодняшний день в Самарской области есть все условия для овощеводства. В 45 крестьянско-фермерских хозяйствах на 4 тысячах гектаров выращивается картофель и на 3,5 тыс. гектаров — другие овощи.

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