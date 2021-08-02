Ситуация с ценами на овощи в регионе стабилизировалась

31 июля состоялось выездное мероприятие фракции "Единая России" в Самарской Губернской Думе в Тольятти. Во главе с руководителем фракции Александром Живайкиным депутаты побывали на сельскохозяйственной ярмарке, где познакомились с ассортиментом и ценами на овощную продукцию.
Проблема роста цен на овощи стала поводом для жалоб от жителей региона и всей страны. Как пояснил Александр Живайкин, в Самарской области был создан оперативный штаб во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. В него вошли и депутаты областного парламента. Фракция "Единая Россия" в ежедневном режиме вела мониторинг цен на основные продукты.
"Сегодня мы видим на прилавках урожай нынешнего года, картофель стоит 20 рублей за килограмм. И это пока только ранние сорта поступили в продажу. После того как начнется массовая уборка овощей, цены будут снижаться", — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин. Министр отметил, что значительный рост цен на овощи возник из-за импорта. Уже к апрелю производители Самарской области распродали весь свой урожай. Торговые сети сделали акцент на импортной продукции, стоимость которой в разы больше местной.
"Мы видим, что ситуация с ценами на овощи стабилизировалась. Сейчас перед нами стоит задача уменьшить или вовсе исключить посредников при реализации продуктов в торговых сетях, на рынках и ярмарках. Правительством области пристальное внимание уделяется созданию условий для безбарьерной поставки сельхозпродукции от производителя. Необходимо оперативно информировать крестьянско-фермерские хозяйства о действующих и открываемых на территории муниципалитетов ярмарках. Есть смысл посоветоваться с главами муниципалитетов о количестве ярмарок, их расположении, транспортной доступности и времени работы. Мы продолжим и работу с торговыми сетями по ограничению наценок. Кроме того, наша фракция "Единая Россия" совместно с областным министерством сельского хозяйства и продовольствия продолжит оказывать поддержку крестьянско-фермерским хозяйствам. Уверен, весь этот комплекс мест позволит впредь избежать волнообразного роста цен", — отметил Александр Живайкин.
На сегодняшний день в Самарской области есть все условия для овощеводства. В 45 крестьянско-фермерских хозяйствах на 4 тысячах гектаров выращивается картофель и на 3,5 тыс. гектаров — другие овощи.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?