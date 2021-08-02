Единороссы предложили расширить количество ярмарок и рынков в регионе

На сельскохозяйственных ярмарках, работающих в населенных пунктах региона, ценники на местную продукцию ниже средних показателей. В этом убедились депутаты фракции "Единой России" в Самарской губернской думе, которые побывали на сельскохозяйственной ярмарке в Тольятти. Там местные производители уже представили урожай этого сезона.

В Самарской области фиксируется снижение цен на овощи из так называемого "борщевого набора". Согласно данным Самарастата, за последние недели средняя цена килограмма картофеля на прилавках региона снизилась с 53 руб. до 43 рублей.

Морковь тоже подешевела: только за неделю с 20 по 26 июля цена на нее стала почти на 13% меньше, сейчас она стоит 81,38 руб., тогда как на начало прошлого месяца ценник держался в районе сторублевой отметки. Огурцы и помидоры за этот же период подешевели в среднем на 10%.

Как отметил руководитель фракции "Единой России" в Самарской губернской думе, председатель постоянного комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Живайкин, цены на сезонные овощи от местных производителей напрямую влияют на общий уровень цен на продовольственных прилавках. Однако, важно сузить коридор таких колебаний, и для этого нужен системный подход и комплекс мер на разных этапах формирования цены.

"Необходимо дополнительно разработать комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей — если государство в течение всего сезона будет помогать, это позволит сдерживать цены на продукцию. Также мы продолжим работу с торговыми сетями, чтобы сократить цепочку посредников и добиться, чтобы ценники на прилавках не были максимальными. Вместе с профильным министерством Самарской области депутаты фракции разработают меры поддержки для фермерских хозяйств, чтобы они действовали уже весь следующий год — и чтобы такие ситуации с ценами не повторялись", — сказал депутат.

С производителями овощей постоянно взаимодействует министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Глава ведомства Николай Абашин подчеркнул, что на ситуацию серьезно влияет наличие или отсутствие на рынке местной продукции.

"В Самарской области порядка 4 тыс. га посевных площадей картофеля и около 3,5 тыс. га — овощей линейки "борщевого набора". Урожай прошлого года в прошлом месяце закончили отгружать в торговые сети, и мы сразу ощутили серьезный рост цен на импортный картофель и овощи, поставки велись из Азербайджана, Марокко и других стран. Свой ранний картофель мы начинаем убирать в июле, и сегодня на ярмарке в Тольятти мы видим первую продукцию наших фермерских хозяйств — цена на 60-70 процентов ниже тех, что представлены в торговых сетях. Думаю, что это не последнее снижение — массовая уборка овощей в регионе еще не началась, когда мы перейдем в эту фазу, цена, вероятно, дополнительно уменьшится", — сказал министр.

Сами фермеры отмечают высокую востребованность своей продукции и заявляют о готовности обеспечить продовольственную безопасность региона.

"Наше хозяйство расположено в Приволжье, на ярмарке в Тольятти мы представили картофель первой, ранней копки — достаточно популярного на рынке сорта. Цены ниже рыночных, оптовые — значительно. Покупатели нашу продукцию знают, объемы посевных площадей позволяют обеспечивать жителей Самарской области картофелем хорошего качества", — рассказала депутатам менеджер по реализации крестьянско-фермерского хозяйства "Цирулев" Елена Безрукова.

Единороссы собрали мнения жителей Тольятти о сельскохозяйственных ярмарках, организованных в регионе — и пришли к выводу, что эту практику необходимо расширять, учитывая спрос и просчитывая наиболее эффективное расположение точек торговли.

"Мы поговорили с продавцами и покупателями на местных ярмарках, убедились в том, что цены на овощи действительно сдержанные и доступные. Люди приобретают продукцию наших, самарских производителей, он существенно дешевле, чем завозной. Такие ярмарки выходного дня — хорошая практика, у людей есть потребность, они оказываются в выигрыше по ценам, при этом здесь представлены овощи и фрукты в большом разнообразии и на любой вкус", — отметила депутат фракции "Единой России" в региональном парламенте Екатерина Кузьмичева.

Рабочая группа по сдерживанию цен на овощи в Самарской области по итогам посещения ярмарки провела совещание, в ходе которого было отмечено, что предприятия, занимающиеся овощеводством в Самарской области, получают поддержку: есть и стимулирующие, и компенсирующие меры для таких хозяйств. Глава Тольятти Николай Ренц предложил однопартийцам разработать механизмы, которые помогут не только производителям, но и переработчикам сельскохозяйственной продукции.

Правительство Самарской области по инициативе депутатов "Единой России" более подробно проинформирует производителей овощей о возможностях прямого выхода на покупателей. Муниципалитеты региона готовы предоставить дополнительные площади для размещения ярмарок, которые будут работать не только в выходные, но и в будние дни.