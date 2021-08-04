В Самарской области может быть создано министерство туризма

В среду, 4 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что в регионе может быть создано министерство туризма.

"У нас очень неплохо работает департамент туризма, и мы рассматриваем всерьез создание министерства туризма, понимая, что сегодня для Самарской области это становится серьезным сектором экономики. Сегодня мы представили на суд общественности, в том числе проект по обустройству горы Светелка в Шигонском районе, по обустройству въездных ворот на самарскую Луку у села Переволоки, проект обустройства села Ширяево", — отметил губернатор.