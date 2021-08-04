В Самарской области может быть создано министерство туризма

В среду, 4 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что в регионе может быть создано министерство туризма.
"У нас очень неплохо работает департамент туризма, и мы рассматриваем всерьез создание министерства туризма, понимая, что сегодня для Самарской области это становится серьезным сектором экономики. Сегодня мы представили на суд общественности, в том числе проект по обустройству горы Светелка в Шигонском районе, по обустройству въездных ворот на самарскую Луку у села Переволоки, проект обустройства села Ширяево", — отметил губернатор.
Последние комментарии
и правильно
ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.
Апофеоз пустословия.
расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП
нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.