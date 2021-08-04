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Партии Власть и политика

Регина Воробьева: Необходимо сократить путь сельскохозяйственных продуктов от грядки до покупателя

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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При участии партии сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации по всей стране, сообщил руководитель рабочей группы "Единой России" по мониторингу цен на сезонные овощи, зампред Госдумы Алексей Гордеев на заседании 4 августа.

По его словам, заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах.

"Активнее других работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым и Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто дополнительно от 30 до 50 ярмарок", — рассказал Алексей Гордеев.

Он напомнил, что партия проводит мониторинг как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Также идет работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок. Более чем 80 регионами РФ все поставленные задачи по снижению цен выполняются, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Контроль за ситуацией с ценами на "борщевой набор" взяли на себя все региональные отделения партии. Они ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 регионах прошло 415 встреч с ритейлерами, в 83 субъектах РФ состоялось почти 4,2 тыс. рейдов по торговым точкам для фиксации цен на основные продукты питания. В 59 регионах открыто более 1200 дополнительных ярмарок с конца июля.

В Самарской области сейчас работает 122 постоянно действующие ярмарки, на которых предоставляется свыше 8 тыс. торговых мест для торговли с личных подсобных участков и фермерских хозяйств.

"С прошлых выходных в регионе стали работать девять ярмарок, не считая свободных рынков. Нам необходимо сократить путь сельскохозяйственных продуктов от "грядки" до "покупателя", и ярмарка — это самая действенная мера, в том числе по снижению цен на всю овощную продукцию", — отметила руководитель штаба общественной поддержки "Единой  России" Регина Воробьева.

Гид потребителя

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