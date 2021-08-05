В народной программе появится раздел по совершенствованию борьбы с коронавирусом

Инициативы выработаны в рамках проекта "Консилиум с Денисом Проценко" и в ходе стратегической сессии "Современное доступное здравоохранение - приоритет народной программы".

Среди них - усиление разъяснительной работы о необходимости вакцинации. Как отметил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, несмотря на усилия региональных властей, нужна государственная поддержка этого направления.

"Делать это нужно не на наших личных каналах в "Фейсбук", "ВКонтакте", Telegram-каналах. Должен быть выделен прайм-тайм на телевидении. Думаю, это тот посыл, с которым консилиум должен обратиться. Надеемся, Минздрав поддержит нас, и будет проводником этой идеи", - сказал он.

К этой работе нужно привлечь и волонтеров-медиков, уверен Денис Проценко. Они могли бы проводить консультации как в трудовых коллективах предприятий, так и работая в колл-центрах, сняв часть нагрузки с информационных служб медучреждений.

С ним согласен заместитель главрача ТГКБ №5 по инфекциям Николай Каравашкин, автор просветительского медицинского проекта "Мобильная приемная доктора Каравашкина". Главный инфекционист Медгородка Тольятти проводит такие встречи уже более полугода в рабочих коллективах, спортивных и родительских сообществах, во дворах и детских садах. Медик уверен, люди должны узнавать о вакцинации, о течении болезни и о последствиях коронавируса от специалистов.

"У людей должно быть четкое понимание ситуации и достоверная информация от квалифицированных врачей. Сейчас, в период вакцинации, такая разъяснительная работа особенно важна", - подчеркнул доктор.

Кроме того, в Минздраве поддержали и инициативу партии по "приближению" прививочных пунктов к пациентам.