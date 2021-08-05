"Единая Россия" передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте

В следующие 2 года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах 4 августа на площадке "Единой России".

"Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача — этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023–2024 гг. обеспечить силами фракции "Единой России" финансирование данной программы", — подчеркнул Андрей Турчак.

Он призвал секретарей региональных отделений "Единой России", а также актив местных и первичных отделений вместе с региональными министерствами образования создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы — от ПСД и проведения экспертиз до приемки работ.

Начиная с 2022 года будет ремонтироваться 1500 школ ежегодно — скорректировать программу удалось при поддержке "Единой России". За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

В июле к секретарю Самарского регионального отделения партии Единая Россия" Дмитрию Азарову обратились члены родительского комитета школы № 3 из Октябрьска. Плановый ремонт школы рассчитан до 2023 года, уже заменена кровля, а в этом году запланирована замена системы отопления.

Но в здании с 1957 года не производилась замена окон. Родители обеспокоены тем, что даже при смене системы отопления из окон будет сильно дуть. Дмитрий Азаров предложил уже сейчас, до начала учебного года, обследовать все классы учебного заведения и начать точеную замену окон в самых проблемных кабинетах школы. Вместе с министром образования и науки Виктором Акопьяном было принято решение о включении объекта в федеральную программу по капитальному ремонту школ.

Ранее представители родительской общественности и единороссы обратили внимание властей на необходимость ремонта школ №№ 116 и 39 в Самаре. Школы были включены в программу капремонта в приоритетном порядке.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент поручил на съезде "Единой России" 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция "Единой России" в Госдуме окажет Правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ.