Дмитрий Азаров предложил установить таблички с названием всех сел на Волге

В среду, 4 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с краеведами и историками вопросы восстановления и преображения знаковых мест региона и развития туризма.

Губернатор уверен: привлечь людей может не только само знаковое место, созданное природой или людьми, но и мифы, легенды, предания, связанные с ним. Именно поэтому во встрече впервые приняли участие люди, которые изучают мифологию Самарской земли, таинственные и загадочные факты, описанные в исторических документах или передающиеся из поколения в поколение.

На суд краеведов были вынесены несколько проектов по благоустройству знаковых территорий в сельских поселениях, известных далеко за пределами области. Среди них — гора Светелка, села Переволоки и Ширяево, Голубое озеро.

Гора Светелка — одно из самых исторически значимых мест. Еще во времена царя Ивана Грозного здесь был караульный бугор с дозорными. Заведующая сельским домом культуры поселка Волжский Утес Наталья Ковалец рассказала, что история названия горы Светелка началась с 1840 года, когда этими землями владели Орловы-Давыдовы. Именно в их времена появилась смотровая башня длиной более 18 м.

В планах — воссоздать башню на Светелке, привести в порядок территорию, организовать места для активного отдыха посетителей. Такая возможность появилась благодаря усилиям губернатора.

"Еще 3 месяца назад территория горы Светелка находилась в федеральной собственности, и мы не могли ее обустраивать за счет средств регионального бюджета. Сегодня эта земля передана Шигонскому району, и мы можем приступить к проектированию и реализации проекта", — напомнил губернатор.

При рассмотрении концепции развития горы и прилегающей территории участники встречи обратили внимание на отсутствие туристической инфраструктуры. "Проект сам по себе замечательный, но нужно создать некое туристическое кольцо вокруг Светелки и села Усолье. И в этой связи в дальней перспективе имеет смысл поставить вопрос о восстановлении усадьбы Орловых-Давыдовых. Мне понравилась идея, что здесь будет хозяйственная деятельность. Но может быть имеет смысл развить ее более основательно. Это может быть аграрный туризм, конные прогулки", — высказал свое мнение доктор исторических наук, профессор, первый проректор, заведующий кафедрой Российской истории Самарского университета Петр Кабытов.

Директор киностудии "Самарафильм" Олег Ракшин высказал смелую идею — предложил открыть в усадьбе филиал Эдинбургского университета. "Владимир Петрович Орлов-Давыдов детство провел в Шотландии, дружил с Вальтером Скоттом, учился в Эдинбургском университете. И в 1840 году он получил звание профессора. И есть мнение, что он построил башню на Светелке в честь своей альма-матер. Можно этот проект сделать международным и в бывшем имении открыть филиал Эдинбургского университета", — предложил он.

"Почему нет? Это еще одна ниточка, которая приведет нас к определенному выбору пути для восстановления усадьбы, я с вами согласен", — откликнулся губернатор.

Глава Шигонского района Сергей Строев отметил, что восстановление усадьбы запланировано в перспективе. Сейчас в первую очередь нужно привести в порядок Светелку. Поэтому на прошлой неделе уже объявлен конкурс по созданию концепции развития горы.

Ряд участников встречи предложили не идти по пути восстановления сторожевой башни, поскольку она все равно не будет иметь исторической ценности. Журналист Армен Арутюнов выступил за создание на Светелке принципиально нового туристического объекта, концептуально обыгрывающего название горы и идею света.

"При организации конкурса было бы правильным более четко сформировать техническое задание, чтобы там была не только башня, но и прилегающая территория, инфраструктура. Так архитекторы и дизайнеры смогут предложить больше вариантов развития, привлечения туристов", — обратил внимание архитектор Антон Вдовин и предложил отменить уже объявленный конкурс.

"Понимая уникальность этих мест, давайте уточним техзадание. Грамотно поставленная задача ведет к успешному результату. Но если делать по этапам, комплексность проекта может разрушиться", — согласился губернатор и предложил участникам встречи в течение десяти дней направить главе района свои предложения для организации нового конкурса.

Блогер Надежда Космирова обратила внимание на отсутствие информационных материалов о горе. "Нужно разработать единое описание и материал, почему именно туда надо ехать, чтобы информация была везде единая и максимально полная", — добавила она.

Особое внимание участники обсуждения уделили концепции благоустройства села Переволоки. "Это историческое село, которое было основано еще в 17 веке на территории Самарской луки, — отметила глава Сызранского района Виктория Кузнецова. — Село расположено в узком перешейке между реками Уса и Волга. У Переволок есть своя история. Название произошло от того, что в этом месте в старину люди перетаскивали волоком с одной реки на другую свои лодки. И так сокращали путь".

Губернатор отметил, что село широко известно и за пределами Самарской области: "Хотелось, чтобы эти въездные ворота — именно так воспринимается село людьми, все-таки были у нас достойные. Если мы будем говорить о Переволоках, здесь также должна быть определенная этапность".

Руководитель проектного бюро ООО "Творческая мастерская ТМ" Александр Шуткин рассказал, что в рамках концепции планируется привести в порядок главную улицу села — Советскую. Предполагается создать два визит-центра со смотровыми площадками и башнями, рыбный рынок, фестивальную площадь, благоустроить берег Волги с организацией пляжей и проката лодок. Проектировщики разработали уникальный вид каждого объекта и яркий бренд-бук, по которому можно идентифицировать село Переволоки.

"Этот проект наиболее удачно выполнен", — выразил свое мнение Петр Кабытов. С этим согласилась и блогер Надежда Космирова: "Хороший проект и видно, что проведены все необходимые исследования. Я бы предложила, кроме всего прочего, установить какую-то табличку, арт-объект с названием села, чтобы его было видно с Волги".

На основе этой идеи Дмитрий Азаров предложил установить таблички с названием всех сел на Волге. "Когда идешь по рекам, ни одного названия сел нигде нет. Мне кажется, стоит об этом подумать. Это должно быть красиво, экологично, по месту. Возможно, это было бы нашей "фишкой", — подчеркнул Губернатор и поручил департаменту туризма совместно с главами муниципалитетов в течение месяца представить свои предложения.

Губернатор также предложил подумать над локальной гастрономией, которая тоже могла бы стать брендом. Звучали различные варианты: пиво, раки, уха, расстегаи. "Давайте вместе изучим, подумаем над идентичностью блюда. Гастрономия — крайне важна".

После обсуждения концепция развития Переволок была принята и поддержана всеми участниками встречи. "Давайте приступать к проектированию первого этапа. Готов софинансировать. Нам важно в самом начале работ сделать все достойно, чтобы сформировать доверие к проекту, в том числе и со стороны инвесторов", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

О развитии Ширяево рассказал исполнительный директор управляющей компании "Сокровище Жигулей" Игорь Сабо. В селе построят причал для пассажирских судов, его планируют завершить в начале 2022 года. В следующем году ожидают 140 заходов крупных кораблей. Кроме того, планируется организовать горно-туристический парк с выставочным комплексом, посвященного ширяевским штольням. Помимо прочего, благоустроят набережную зону с пляжем. Задумано строительство базы отдыха с собственным причалом. При проведении всех работ стоит задача максимально сохранить ландшафт и своеобразие села.

Глава Жигулевска Сергей Федотов в свою очередь рассказал, что в этом году начнется ремонт автомобильных дорог с пешеходными зонами — это набережная и дорога на штольни, уже объявлен конкурс. Ремонт 10 км дороги от Солнечной поляны до трассы М5 — первый этап, к которому уже приступили.

Продолжение ремонта дороги до трассы М5 будет в следующем году. Отремонтируют 20 км с устройством камнеукрепительных сооружений, что сделает безопасным весь маршрут. Также в следующем году планируется завершить благоустройство территорий, прилегающих к местным дорогам на набережной и к штольням, освещение, озеленение и установку малых архитектурных форм.

Также Сергей Федотов рассказал, что входная группа у причала в село будет оформлена надписью: "Ширяево" — ночью буквы будут подсвечиваться и видны издалека.

"Надо чтоб не только ночью было видно. Надо отдельно подумать об этом. На каком уровне, какой высоты должны быть буквы", — заметил Дмитрий Азаров.

Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова напомнила, что 5 августа в Ширяево по традиции празднуют день рождения Ильи Репина: "151 год назад Илья Ефимович приехал в Ширяево. Он со своими друзьями путешествовал по всей Волге и, собственно, поставил знак качества своим приездом этому месту. О чем написал в своей книге "Далекое и близкое", в которой есть глава "Ширяево". Традицию отмечать день рождения Репина ввела еще Анетта Яковлевна Басс. В этот раз к нам присоединяются гости из Италии, это место притягивает их, потому что оно уникальное".

Алла Шахматова заметила, что филиалу Самарского художественного музея в селе Ширяево не хватает выставочного центра: "Мы хотим, чтобы приезжали художники на пленэр со всей России, чтобы это был репинский пленэр".

Губернатор поинтересовался, есть ли в Ширяево здание, которое могло бы подойти для этой цели. Глава Жигулевска ответил, что для этого подойдет здание бывшей школы, где также планируется разместить резиденцию хозяйки Жигулей.

Петр Кабытов задался вопросом, а что в Ширяево смогут купить туристы: "Может быть, это картины наших художников? Может быть изделия народных промыслов? Это даст стимул развитию села, хозяйственной деятельности".

Дмитрий Азаров дал поручению министерству культуры предусмотреть в Ширяево выставочный центр, где туристы могли бы увидеть и приобрести как картины художников, так и изделия ремесленников.

Блогер Надежда Космирова предложила обратить особое внимание на причальную зону: "Вот выходят люди с корабля, что они видят? Какая навигация? Хорошо, чтобы там было указано, за сколько минут до какого места можно добраться. Ведь у туристов ограниченное количество времени и оно у всех разное. Это поможет каждому принять решение, куда он хочет попасть, куда успеет".

"Первое впечатление — это очень важно, вот эти первые две секунды. Вот сходят люди с корабля, что они видят. Об этом, конечно, надо думать. Согласен, что навигацию, где поминутно все расписано, надо предусмотреть", — сказал Дмитрий Азаров.

В завершении встречи Дмитрий Азаров поблагодарил участников обсуждения за ряд инициатив и идей. Глава региона предложил создать специальный совет, который работал бы на постоянной основе и рассматривал перспективы развития знаковых мест Самарской области.

"Наши встречи — точно полезны, по крайней мере для меня. Спасибо вам за сегодняшнее обсуждение. Жду ваших предложений по развитию знаковых мест и туризма региона", — резюмировал руководитель региона.