16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стало известно, где построят бисквитную фабрику в Тольятти Минтранс объявил торги на разработку проектов по ремонту дорог в нескольких районах Самарской области Арестовано оборудование и денежные средства ПК "Родник" Евгений Чудаев вернулся в "ДК Древо" В Самаре объявлены повторные торги на консервацию "Дома с атлантами"

Экономика и бизнес

Компания Автодоринжиниринг поздравила коллег с профессиональным праздником

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

День строителя — праздник созидателей, людей, которые строят комфортное жилье и качественные дороги, производственные корпуса и гидротехнические сооружения, меняют облик городов и сел и делают нашу жизнь лучше.

Фото: предоставлено ООО "Автодоринжиниринг"

Благодаря их профессионализму Самарская область растет и развивается, становится одним из самых красивых, привлекательных и удобных для жизни регионов. Неистребимое желание создавать объединяет сотни тысяч людей строительных профессий, живущих в нашем регионе. Они вводят новые объекты, которыми мы можем гордиться. "Особые слова благодарности в этот день ветеранам, — говорится в поздравлении. — Именно они заложили прочный фундамент для развития строительной отрасли региона. Сердечное спасибо за ваш труд и наставничество. От всей души желаем коллегам крепкого здоровья, большого счастья, воплощения самых смелых планов. Удачи и благополучия вашим семьям!"

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №20

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5