Компания Автодоринжиниринг поздравила коллег с профессиональным праздником

День строителя — праздник созидателей, людей, которые строят комфортное жилье и качественные дороги, производственные корпуса и гидротехнические сооружения, меняют облик городов и сел и делают нашу жизнь лучше.

Благодаря их профессионализму Самарская область растет и развивается, становится одним из самых красивых, привлекательных и удобных для жизни регионов. Неистребимое желание создавать объединяет сотни тысяч людей строительных профессий, живущих в нашем регионе. Они вводят новые объекты, которыми мы можем гордиться. "Особые слова благодарности в этот день ветеранам, — говорится в поздравлении. — Именно они заложили прочный фундамент для развития строительной отрасли региона. Сердечное спасибо за ваш труд и наставничество. От всей души желаем коллегам крепкого здоровья, большого счастья, воплощения самых смелых планов. Удачи и благополучия вашим семьям!"