Компания Автодоринжиниринг поздравила коллег с профессиональным праздником

День строителя — праздник созидателей, людей, которые строят комфортное жилье и качественные дороги, производственные корпуса и гидротехнические сооружения, меняют облик городов и сел и делают нашу жизнь лучше.
Благодаря их профессионализму Самарская область растет и развивается, становится одним из самых красивых, привлекательных и удобных для жизни регионов. Неистребимое желание создавать объединяет сотни тысяч людей строительных профессий, живущих в нашем регионе. Они вводят новые объекты, которыми мы можем гордиться. "Особые слова благодарности в этот день ветеранам, — говорится в поздравлении. — Именно они заложили прочный фундамент для развития строительной отрасли региона. Сердечное спасибо за ваш труд и наставничество. От всей души желаем коллегам крепкого здоровья, большого счастья, воплощения самых смелых планов. Удачи и благополучия вашим семьям!"
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение