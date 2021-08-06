В народную программу "Единой России" войдут новые меры по решению жилищных проблем

На стратегической сессии "Единой России" "Доступное и комфортное жилье", которая прошла 5 августа, на площадке партии депутаты, эксперты и общественники озвучили инициативы по развитию рынка жилья, стимулированию строительства частных домов и меры по восстановлению прав дольщиков.

Как отметил руководитель рабочей группы "Единой России" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский, в текущей ситуации спрос на индивидуальное жилье может быть удовлетворен не ранее, чем через 20 лет. Способствовать приобретению или строительству частных домов людьми будет новый федеральный проект "Свой дом", который запускает "Единая Россия".

Помимо этого, он предложил законодательно обеспечить возможность поднятия лимита в программе сельской ипотеки до 6 миллионов рублей, и разработать механизм льготного целевого кредитования для покупки стройматериалов при строительстве частного дома своими силами. Это даст возможность людям улучшить свои жилищные условия на селе и в малых населенных пунктах.

В целом для развития рынка жилья важна сопутствующая инфраструктура, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Она предложила зафиксировать в народной программе "Единой России" обязательные стандарты комплексного развития территорий. Пока они являются рекомендательными.

"Создание парковочной инфраструктуры должно стать обязательной составляющей генерального плана городов", — сказала она.

Не менее важен вопрос обустройства жилья для инвалидов. При разработке проектной документации многоквартирных и индивидуальных домов следует предусмотреть возможность адаптации для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами, уверена депутат Красноярского горсовета Наталья Каптелинина.

"Не менее, чем в 10% общего числа вводимых квартир МКД необходимо предусматривать возможность адаптации для них, без внесения изменений в основные объемно-планировочные и конструктивные решения", — сказала она.

Председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина указала на проблему доступности жилья на селе для представителей соцсферы — врачей и учителей. Сейчас в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" действует подпрограмма по строительству служебного жилья по соцнайму, в рамках которой 20% софинансирования обеспечивают муниципалитеты, однако у большинства из них нет такой возможности.

"Для специалистов соцсферы на селе никаких механизмов нет. Для них надо сделать программу доступной", — считает Юлия Оглоблина. Она добавила, что эту инициативу следует проработать, в том числе, по линии Минздрава и Минпросвещения.

Сейчас в самарском регионе в улучшении жилищных условий на селе нуждаются 1,5 тыс. работников здравоохранения и образования. Предусматривается финансовая помощь специалистам, строящим жилье. Жители сел могут взять и льготную ипотеку. В 2020 г. заявки подали 5263 жителя, а приняли только 658.

"Для многих семей непреодолимым препятствием является необходимость внесения первоначального взноса в размере 10% от суммы кредита. Для решения проблемы предлагаю предусмотреть частичную компенсацию первого взноса для сельских педагогов и медработников", — отметил секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров.

В Министерстве строительства и ЖКХ поддержали предложения, прозвучавшие на площадке партии. Развитие ИЖС — это точка роста, людям нужна возможность строить жилье без подрядчиков, отметил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Для этого совместно с ДОМ.РФ уже запущен конкурс внутри Правительства по созданию реестра будущих проектов ИЖС с точной стоимостью квадратного метра, технологий, материалов, для создания проектов с полной проектно-сметной документацией.

"Мы проведем государственные экспертизы, чтобы потом на проекты ИЖС распространить все действующие льготные программы, в том числе ипотечные. Я буду также просить коллег из "Единой России" проработать с нами вопрос о получении жилищного пособия не только в многоквартирных домах, но и в ИЖС, потому что ничего плохого в этом точно не будет", — рассказал Никита Стасишин.