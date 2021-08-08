На ул. Осетинской в Самаре 10 человек эвакуировали из-за пожара

Утром в воскресенье, 8 августа, произошел пожар в мкр Волгарь в Самаре. Об этом сообщили очевидцы.

Загорелся балкон на шестом этаже дома № 2 по ул. Осетинской. Дым поднимался на несколько этажей.

По предположениям местных жителей, пожар произошел из-за обустроенной на балконе сауны, что является нарушением пожарной безопасности.

По данным регионального ГУ МЧС, возгорание началось около 8:11. Горели лоджии на площади 30 кв. м. Ликвидировали пожар в 9:00. При этом эвакуировали 10 человек, пострадавших нет.