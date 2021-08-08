На ул. Осетинской в Самаре 10 человек эвакуировали из-за пожара

Утром в воскресенье, 8 августа, произошел пожар в мкр Волгарь в Самаре. Об этом сообщили очевидцы.
Загорелся балкон на шестом этаже дома № 2 по ул. Осетинской. Дым поднимался на несколько этажей.
По предположениям местных жителей, пожар произошел из-за обустроенной на балконе сауны, что является нарушением пожарной безопасности.
По данным регионального ГУ МЧС, возгорание началось около 8:11. Горели лоджии на площади 30 кв. м. Ликвидировали пожар в 9:00. При этом эвакуировали 10 человек, пострадавших нет.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся