Дарья Касаткина не смогла одержать победу в финале турнира в Сан-Хосе

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице США Даниэль Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе со счетом 3:6, 7:6 (12:10), 1:6, пишет championat.com.

Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Россиянка совершила 2 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. Американка сделала 12 эйсов, реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и допустила 6 двойных ошибок.

Турнир в Сан-Хосе проходил со 2 по 8 августа. Общий призовой фонд турнира составлял $ 565 530. Победителем турнира в 2019 г. была китаянка Чжэн Сансай, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко. В 2020 г. турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.