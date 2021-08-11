В Самарской области за сутки умерло 19 человек от Covid-19

Количество зарегистрированных смертей от коронавируса в Самарской области с 10 по 11 августа составило 19 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
Вновь выявленных заболевших в регионе — 451, число выздоровевших — 197.
С начала пандемии в регионе скончалось 2819 жителей, выздоровело 73 105 человек, выявлено 81390 случаев коронавирусной инфекции.
Очередной российский антирекорд скончавшихся за сутки составил 799 пациентов. Последний раз такое количество смертей было зафиксировано 29 июля, и по этому показателю "рекорд" повторен в четвертый раз.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((