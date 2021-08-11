В Самарской области за сутки умерло 19 человек от Covid-19

Количество зарегистрированных смертей от коронавируса в Самарской области с 10 по 11 августа составило 19 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Вновь выявленных заболевших в регионе — 451, число выздоровевших — 197.

С начала пандемии в регионе скончалось 2819 жителей, выздоровело 73 105 человек, выявлено 81390 случаев коронавирусной инфекции.

Очередной российский антирекорд скончавшихся за сутки составил 799 пациентов. Последний раз такое количество смертей было зафиксировано 29 июля, и по этому показателю "рекорд" повторен в четвертый раз.