С 13 по 15 августа самарский троллейбус № 19 изменит маршрут

В Самаре с 13 по 15 августа будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 19 на разворотном кольце возле дома № 151А ул. Ново-Садовой.

Ограничения вводятся из-за ремонта на пр. Масленникова на участке от ул. Ново-Садовой до ул. Мичурина.

В это время троллейбусы маршрута № 19 будут следовать от Барбошиной поляны укороченными рейсами до кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского.

Остальной транспорт будет проезжать без ограничений, но без заезда на разворотное кольцо.