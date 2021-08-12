С 13 по 15 августа самарский троллейбус № 19 изменит маршрут

В Самаре с 13 по 15 августа будет закрыто движение троллейбусов маршрута № 19 на разворотном кольце возле дома № 151А ул. Ново-Садовой.
Ограничения вводятся из-за ремонта на пр. Масленникова на участке от ул. Ново-Садовой до ул. Мичурина.
В это время троллейбусы маршрута № 19 будут следовать от Барбошиной поляны укороченными рейсами до кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского.
Остальной транспорт будет проезжать без ограничений, но без заезда на разворотное кольцо.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас