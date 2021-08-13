"Люди выпрыгивали из окон": ночью в центре Самары загорелся деревянный дом

В ночь на пятницу, 13 августа, в 3:26 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном деревянном жилом доме, расположенном на ул. Пушкина, 139. Об этом сообщили в пресс-службе облМЧС.

На месте пожара спецподразделения ликвидировали пламя в двух частных жилых домах, расположенных по соседству. Общая площадь возгорания составила 360 кв. метров.

Погибших и пострадавших нет, эвакуировано семь человек, детей нет. Горение началось с лестницы, ведущей на второй этаж, рассказали жители дома. Люди выпрыгивали из окон, потому что иначе выбраться из дома было невозможно.

Локализовать огонь удалось в 5:07, а к 7:31 пожар был полностью ликвидирован.

Для тушения привлекались 96 человек, 37 единиц техники.

"Предварительная причина пожара - поджог", - сообщили спасатели, работающие на месте происшествия.