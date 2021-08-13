"Люди выпрыгивали из окон": ночью в центре Самары загорелся деревянный дом

В ночь на пятницу, 13 августа, в 3:26 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном двухэтажном деревянном жилом доме, расположенном на ул. Пушкина, 139. Об этом сообщили в пресс-службе облМЧС.
На месте пожара спецподразделения ликвидировали пламя в двух частных жилых домах, расположенных по соседству. Общая площадь возгорания составила 360 кв. метров.
Погибших и пострадавших нет, эвакуировано семь человек, детей нет. Горение началось с лестницы, ведущей на второй этаж, рассказали жители дома. Люди выпрыгивали из окон, потому что иначе выбраться из дома было невозможно.
Локализовать огонь удалось в 5:07, а к 7:31 пожар был полностью ликвидирован.
Для тушения привлекались 96 человек, 37 единиц техники.
"Предварительная причина пожара - поджог", - сообщили спасатели, работающие на месте происшествия.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся