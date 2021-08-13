В СНТ "Дубовый Гай" под Самарой произошел крупный пожар

В пятницу, 13 августа, в СНТ под Самарой произошел крупный пожар, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось около 16:45 в СНТ "Дубовый Гай" в Волжском районе. Горели дачные дома на площади 400 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. В 17:28 пожар локализовали на площади 500 кв. м. В 18:23 ликвидировали открытое горение.