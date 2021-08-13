В СНТ "Дубовый Гай" под Самарой произошел крупный пожар

В пятницу, 13 августа, в СНТ под Самарой произошел крупный пожар, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание началось около 16:45 в СНТ "Дубовый Гай" в Волжском районе. Горели дачные дома на площади 400 кв. м.
Погибших и пострадавших нет. В 17:28 пожар локализовали на площади 500 кв. м. В 18:23 ликвидировали открытое горение.
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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся