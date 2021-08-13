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Партии Власть и политика

Самарские общественники хотят внести в Народную программу "Единой России" предложения по образованию

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Активисты и участники Штаба общественной поддержки готовы внести новые предложения в народную программу "Единой России" в сфере образования. В пятницу, 13 августа, в центральной студии регионального штаба об этом поговорили представители местных отделений партии и общественные организации со всей губернии — Областное родительское собрание, Совет отцов, Союз женщин Самарской области, работники образования и просвещения, заслуженные педагоги.

Депутат Государственной думы Виктор Казаков отметил, что общественники самарского региона всегда отличались инициативностью и выразил уверенность в том, что многие из предложений штаба можно будет воплотить на федеральном уровне как законотворческие инициативы.

Уже стали традиционными акции партии "Единая Россия" "Собери ребенка в школу" и "Помоги учиться дома", партийный актив всегда первым откликается на самые острые, проблемные темы, с которыми к ним обращаются жители территорий, напомнила региональный координатор партпроекта "Новая школа" Галина Козловская.

Представитель самарского Союза женщин Светлана Макушева вышла с предложением провести мониторинг учебных учреждений на предмет наличия бесплатных секций и кружков. Руководитель Областного родительского собрания Елена Климова из Сергиевского района хочет вернуть распределение для студентов педагогических вузов и добавить обязательную отработку.

Все актуальные предложения для развития региональной сферы образования, прозвучавшие сегодня будут взяты в работу, отметила руководитель Штаба общественной поддержки Регина Воробьева.
В ближайшее время будет проведен мониторинг готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Работа продолжается.

 

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