Самарские общественники хотят внести в Народную программу "Единой России" предложения по образованию

Активисты и участники Штаба общественной поддержки готовы внести новые предложения в народную программу "Единой России" в сфере образования. В пятницу, 13 августа, в центральной студии регионального штаба об этом поговорили представители местных отделений партии и общественные организации со всей губернии — Областное родительское собрание, Совет отцов, Союз женщин Самарской области, работники образования и просвещения, заслуженные педагоги.
Депутат Государственной думы Виктор Казаков отметил, что общественники самарского региона всегда отличались инициативностью и выразил уверенность в том, что многие из предложений штаба можно будет воплотить на федеральном уровне как законотворческие инициативы.
Уже стали традиционными акции партии "Единая Россия" "Собери ребенка в школу" и "Помоги учиться дома", партийный актив всегда первым откликается на самые острые, проблемные темы, с которыми к ним обращаются жители территорий, напомнила региональный координатор партпроекта "Новая школа" Галина Козловская.
Представитель самарского Союза женщин Светлана Макушева вышла с предложением провести мониторинг учебных учреждений на предмет наличия бесплатных секций и кружков. Руководитель Областного родительского собрания Елена Климова из Сергиевского района хочет вернуть распределение для студентов педагогических вузов и добавить обязательную отработку.
Все актуальные предложения для развития региональной сферы образования, прозвучавшие сегодня будут взяты в работу, отметила руководитель Штаба общественной поддержки Регина Воробьева.
В ближайшее время будет проведен мониторинг готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Работа продолжается.
Последние комментарии
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?