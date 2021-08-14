В Самаре на пожаре в квартире пострадал 95-летний мужчина

В субботу, 14 августа, в Советском районе Самары произошел пожар. На ул. Запорожская, 43 горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв. м.

Пожару был присвоен ранг "1 БИС". Вызов поступил на пульт дежурного в 07:15, ликвидировать пожар удалось за несколько минут. Его тушили 26 человек при помощи 7 спецмашин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, на пожаре пострадал 95-летний пенсионер.

Эвакуация проживающих в доме не проводилась.