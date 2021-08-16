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На форуме "Армия-2021" в Самарской области покажут модернизированный танк и зенитную систему "Триумф"

РОЩИНСКИЙ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: пресс-служба ЦВО

В Самарскую область специально для показа на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" из Оренбуржья привезут модернизированный танк Т-72Б3. Кроме того, военнослужащие противовоздушной обороны Центрального военного округа продемонстрируют посетителям форума новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военно-технический форум "Армия–2021" пройдет с 26 по 28 августа на полигоне Рощинский 2-й общевойсковой армии. Посетители смогут увидеть военную технику и оружие, которые стоят на вооружении 2-й общевойсковой армии и воинских частей Центрального военного округа.

Модернизированный танк Т-72Б3 оснащен новейшей системой управления огнем "Сосна-У". Цифровой баллистический вычислитель позволяет в несколько раз сократить время расчетов движения цели, а улучшенные оптические каналы дают возможность уверенно брать ее на сопровождение на дистанциях до 5 тыс. метров.

Вооружение боевой машины позволяет использовать новые типы боеприпасов, обладающих повышенной бронепробиваемостью. Новейший танк от базовой версии отличается наличием дисплейного комплекса механика-водителя, телевизионной камерой заднего обзора, панорамного тепловизионного прибора командира, автоматом переключения передач, системой управления движения с речевым информатором. Главной особенностью боевой машины является возможность стрельбы как с места наводчика, так и командира танка.

Что касается зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", то она предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические и баллистические цели.

Также на форуме будут представлены бронетранспортер БТР-82АМ, боевая машина пехоты БМП-2М, зенитная установка ЗУ-23-2, минометы "Василек" и "Поднос", пушки МТ-12 "Рапира", артиллерийские орудия "Хоста", а также другая военная и специальная техника, современное вооружение и экипировка.

Вход на форум — свободный. Кластеры для показа будут работать ежедневно с 11:00.

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