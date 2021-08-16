Андрей Турчак: Пятый номер символизирует пятерку, с которой "Единая Россия" идет на выборы

Процедура жеребьевки прошла 16 августа в Центризбиркоме. Шарик с номером партии в избирательном бюллетене из лототрона в ЦИК достал Андрей Турчак.

Для "Единой России" непринципиальна позиция в бюллетене на выборах в Госдуму, потому что избиратели голосуют за программу, с которой партия идет на выборы, и за ее предложения по развитию страны. А также за три базовых принципа — это защита, забота и благополучие граждан, заявил по итогам жеребьевки секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Пятый номер символизирует нашу пятерку, с которой мы идем на выборы: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Каждый из них профессионал своего дела. Уверен, что они все вместе приведут нашу партию к победе", — сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что "Единая Россия" заинтересована в чистой и честной победе. "Безусловно мы довольны сегодняшней жеребьевкой. Мы попали точно в пятерку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе. То, что отличает "Единую Россию" от других политических партий", — подчеркнул секретарь Генсовета.

Большое число партий в избирательном списке — свидетельство того, что у граждан есть выбор, считает Андрей Турчак. Он напомнил также, что в этом году "Единая Россия" выдвинула более 600 кандидатов в Госдуму по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку.

"Все они прошли проверку. Мы рассчитываем, что партия безупречно проведет избирательную кампанию и непосредственно три дня голосования 17–19 сентября", — заключил Андрей Турчак.

В жеребьевке приняли участие 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму восьмого созыва. Они назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года и будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Ранее на площадке Центризбиркома девять политических сил подписали инициированное "Единой Россией" соглашение "За безопасные выборы".

Напомним, 12 августа Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от "Единой России" на выборах в Госдуму. По предложению президента Владимира Путина на съезде "Единой России" в июне в первую пятерку списка партии вошли министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.