16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров вручил ключи от новых автобусов для сельских школ Дмитрий Азаров вышел с инициативой об организации деловой миссии для итальянских инвесторов Дмитрий Азаров: "После аварии в Турции переживаем за здоровье пятилетнего Назара" Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов взять под личный контроль вопросы экологической безопасности Реконструкцию Заводского шоссе планируется закончить к концу года

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров вручил ключи от новых автобусов для сельских школ

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 17 августа, в преддверии начала учебного года школьный автопарк Самарской области пополнился новыми автобусами. Ключи от них руководителям образовательных округов региона вручил губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Очень надеюсь, что этот учебный год принесет много радости, много новых открытий как всем педагогам, руководителям образовательных учреждений, так и, конечно же, ученикам. Сегодня мы передаем в учреждения образования очередную партию автобусов, продолжая работу по обновлению школьного автопарка", — отметил губернатор.

Автобусы, оснащенные тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС, поступят в школы Кинель-Черкасского, Сергиевского, Челно-Вершинского, Похвистневского и Алексеевского районов.

"До конца года получим еще 70, итого — 315 новых автобусов, которые полностью обеспечат нормативное состояние парка школьных перевозок", — подчеркнул губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Бабельчук 03 августа 2021 12:13 Дмитрий Азаров попросил от ГИБДД жестких мер к подрядчику развязки в Тольятти

и правильно

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5