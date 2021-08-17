Дмитрий Азаров вручил ключи от новых автобусов для сельских школ

Во вторник, 17 августа, в преддверии начала учебного года школьный автопарк Самарской области пополнился новыми автобусами. Ключи от них руководителям образовательных округов региона вручил губернатор Дмитрий Азаров.

"Очень надеюсь, что этот учебный год принесет много радости, много новых открытий как всем педагогам, руководителям образовательных учреждений, так и, конечно же, ученикам. Сегодня мы передаем в учреждения образования очередную партию автобусов, продолжая работу по обновлению школьного автопарка", — отметил губернатор.

Автобусы, оснащенные тахографами и терминалами системы ГЛОНАСС, поступят в школы Кинель-Черкасского, Сергиевского, Челно-Вершинского, Похвистневского и Алексеевского районов.

"До конца года получим еще 70, итого — 315 новых автобусов, которые полностью обеспечат нормативное состояние парка школьных перевозок", — подчеркнул губернатор.