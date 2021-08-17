Строительство второй очереди школы на 5-й Просеке ведется в ускоренном темпе

Во вторник, 17 августа, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов побывал на строящемся объекте — втором корпусе школы на 5-й Просеке.
Вместе с главой городского округа Самара Еленой Лапушкиной, министром образования и науки Виктором Акопьяном и руководством областного минстроя он оценил на месте ход работ и обсудил с подрядчиком исполнение графика строительства.
Первый корпус школы, рассчитанный на обучение 600 учеников в односменном режиме, был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. 1 сентября школа откроет свои двери для учеников.
Новое учебное заведение оборудовано всем необходимым: здесь четыре библиотеки, два спортивных и один тренажерный зал, актовый зал на 330 посадочных мест; столовая на 330 мест; спортивные уличные площадки — три футбольных поля, баскетбольная и волейбольная площадка; детские площадки и площадки для занятия на свежем воздухе с мягким покрытием, 32 учебных кабинета, оснащенных по последнему слову техники.
Корпус № 2, который проинспектировал председатель областного правительства, рассчитан на обучение 850 человек в одну смену. Вторая очередь школы № 26 будет самостоятельным объектом со спортивным и актовым залом, столярными и слесарными мастерскими, зоной отдыха и столовой на 425 посадочных мест. В одном из блоков здесь разместится детский сад на 75 мест с одной ясельной группой на 25 ребят до трех лет.
Строительная площадка разделена подрядчиком на 6 блоков. Из них сейчас практически готовы три — смонтированы перекрытия, идут отделочные работы. Оставшиеся блоки, по словам специалистов, будут готовы до 5–10 сентября. После чего начнется оснащение школы оборудованием.
Строительство нового образовательного учреждения ведется в ускоренном темпе. В апреле строители зашли на площадку, а к середине августа уже начались внутренние отделочные работы в трех блоках. В первой декаде сентября строители завершат монолитные работы и закроют контур еще трех блоков. По контракту второй корпус образовательного центра должен быть сдан в конце декабря.
"Сдаем объект к концу этого года, готовность около 60 процентов, ведутся работы по инженерным сетям, по наружке, по благоустройству. Одна площадка подготовлена под асфальтовое покрытие, есть дождевая канализация и бытовая канализация. Причин для срыва срока мы не видим", — отметил в беседе с Виктором Кудряшовым представитель подрядной организации Павел Акимов.
Высоких темпов удалось достичь благодаря тому, что контракт со строительной компанией заключен "под ключ". Подрядчик проводил изыскательские работы, проектировал и возводил школу. В этом плане объект уникальный, отметил Виктор Кудряшов.
"Это очень важно, потому что зачастую подрядчики, которые брались за стройку, находили многочисленные ошибки в проектах. Требовалось значительное время на их переделку. Здесь же подрядчик полностью взял объект на себя. В принципе, стройка ведется достаточно активно и есть уверенность, что к концу декабря школа будет сдана", — подчеркнул председатель правительства.
Правительство области и руководство городского округа Самара держат ход строительства под постоянным контролем.
"На эту стройку я сама стараюсь приезжать еженедельно, встречаюсь с подрядчиком, смотрю объем выполненных работ, либо приезжает мой первый заместитель, который тоже курирует строительство. Так что без внимания стройка не остается", — отметила глава городского округа Самара Елена Лапушкина.
Новая школа возводится в Самаре в рамках реализации национального проекта "Образование", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Повышение качества и доступности образования в губернии — часть стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова, разработанной при участии жителей региона.
Напомним, что с вопросом о строительстве новой школы именно в этой части города к губернатору Самарской области обращались жители областного центра. Глава региона дал получение решить эту задачу в кратчайшие сроки.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.